Spotify retiró una canción por apología a la violación

La plataforma musical Spotify retiró de su catálogo la canción "So surubinha da leve", del brasileño Mc Diguinho, luego de que varios usuarios realizaran duras críticas por considerar que su letra hace apología de la violación.



"Dale bebida, después introdúcele el pene, déjala en la calle", dice la letra del polémico tema cuyo título en castellano equivale a "Sólo orgía pequeña" y su música se inscribe dentro de un género llamado "funk", que a pesar de llevar el mismo nombre que el famoso estilo surgido en Estados Unidos, en realidad es un ritmo de gran popularidad en ese país, originado en las favelas.



La plataforma musical emitió un comunicado en el que aclaró que su catálogo "está abastecido por centenas de miles de grabadoras, artistas y distribuidoras de todo el mundo" que son debidamente informado sobre las directrices de la compañía y "son responsables por el contenido que entregan", según un cable de la agencia EFE.



La canción había sido lanzada en septiembre último a través de la plataforma SoundCloud y, desde entonces, acumuló una gran cantidad de denuncias por el contenido de su letra.



En tanto, otra canción de ese género llamada "Vai fazer a fila" ("Ve a hacer la fila"), del cantante Mc Denny, también es duramente cuestionada por los usuarios por tratarse de una letra que refiere al sexo no consentido.



"Voy a tocar tus genitales sin parar y si pides que pare, no voy a parar, porque has resuelto venir para tener sexo, entonces ven aquí, si quieres, vas a aguantar", dice la letra cuestionada.