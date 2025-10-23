El domingo 2 de noviembre, desde las 9 horas, el Parque General San Martín será escenario de una jornada que une deporte, solidaridad y alegría en familia. Organizada por Aldeas Infantiles SOS Argentina, junto a Fundación Grupo América y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la propuesta convoca a toda la comunidad a sumarse a la cuarta edición de Donatón, la carrera solidaria que ya se convirtió en un clásico mendocino.
Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS invitan a correr por las infancias mendocinas
Con recorridos de 10K, 5K, una instancia participativa de 2K y un circuito especial para niños y niñas, Donatón busca este año multiplicar el compromiso de quienes creen en el poder del deporte para transformar realidades. Cada inscripción es una forma concreta de acompañar los programas de cuidado infantil y fortalecimiento familiar que Aldeas Infantiles desarrolla en Mendoza, destinados a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Desde su primera edición, en 2020, Donatón se consolidó como un evento emblemático de la solidaridad mendocina, haciendo posible proyectos como la creación del Espacio de Cuidado Diario “Manitos de Arcoíris” y la apertura de un Centro de Innovación Tecnológica en el barrio Soberanía Nacional. Esta cuarta edición reafirma ese camino de compromiso y trabajo compartido por una Mendoza más solidaria e inclusiva.
La inscripción ya está abierta y puede realizarse a través de https://inscripciones.mlteventossport.com.ar/eventos/maraton-solidaria-2025/
Una alianza con propósito
La Fundación Grupo América, aliada estratégica de Aldeas Infantiles SOS Argentina, sostiene desde hace años una colaboración basada en la confianza, la empatía y el compromiso con las infancias.
A través de distintas acciones conjuntas, impulsan proyectos que fortalecen a las familias y promueven el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en Mendoza.