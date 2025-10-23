Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS invitan a correr por las infancias mendocinas

Donaton 2024 (2) Fundación Grupo América es una aliada estratégica de Aldeas Infantiles SOS Argentina, esta acción solidaria conjunta apunta a fortalecer Programas de Cuidado Infantil y Fortalecimiento Familiar. Foto gentileza Aldeas Infantiles SOS Argentina

Con recorridos de 10K, 5K, una instancia participativa de 2K y un circuito especial para niños y niñas, Donatón busca este año multiplicar el compromiso de quienes creen en el poder del deporte para transformar realidades. Cada inscripción es una forma concreta de acompañar los programas de cuidado infantil y fortalecimiento familiar que Aldeas Infantiles desarrolla en Mendoza, destinados a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Desde su primera edición, en 2020, Donatón se consolidó como un evento emblemático de la solidaridad mendocina, haciendo posible proyectos como la creación del Espacio de Cuidado Diario “Manitos de Arcoíris” y la apertura de un Centro de Innovación Tecnológica en el barrio Soberanía Nacional. Esta cuarta edición reafirma ese camino de compromiso y trabajo compartido por una Mendoza más solidaria e inclusiva.