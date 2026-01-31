Vialidad trabaja en rutas afectadas por la tormenta: RP 82 cortada y tareas en RP 50 y Juan J. Paso

Tareas de Vialidad Provincial en Mendoza, luego de la tormenta

Se retiraron más de 50 eucaliptos en la Ruta 50

El segundo, fue el tramo de la Ruta Provincial 50 entre calles Martínez y Alto Verde de San Martín, donde los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad quitaron más de cincuenta eucaliptos caídos sobre la ruta.

A la madrugada la ruta quedó liberada, pero pasada las 9 se volvió a cortar, con el objetivo de quitar los grandes troncos y ramas que quedaron sobre la banquina, librar los ingresos a las cocheras y para que las empresas de servicios públicos de agua y electricidad pudieran trabajar en la restitución del agua y la luz.

En la zona Este, además, la DPV tuvo que atender varios frentes para rehabilitar el tránsito en la calle Cereceto y en Nueva California, sobre calles Breyer y Molinari, también por la caída de árboles.

Las labores en la RP 10 permitieron habilitar el tramo afectado alrededor de las 2 de la madrugada. La pared de roca y barro que está al costado de la rama de bajada hacia la Panamericana desde el Corredor del Oeste, se derrumbó tapando por completo una alcantarilla que desaguaba la lluvia que precipitaba sobre la autopista.

El derrumbe llegó a la propia calzada, provocando además un enlagunamiento, por lo que no solo hubo que despejar el material que cubría el asfalto, sino también, quitar todo el material que había caído sobre la alcantarilla que quedó totalmente cubierta.

En Tupungato, la situación de las rutas provinciales 89 y 86 está normalizada, mientras que en Tunuyán, los equipos la DPV trabajaban en los badenes del arroyo Sorrendo, sobre el Corredor Productivo y sobre la calle Benigno Gutiérrez, donde se acumuló material de arrastre.

Trabajos en calles dañadas por la tormenta en el Valle de Uco

La DPV del Valle de Uco está recuperando la calles y rutas secundarias que fueron muy dañadas por la situación meteorológica. Se está trabajando en las calles La costa, Los helechos, Brantis, Ingenio, Arroyo El Molino, Mesa, Saez y Marconi, que han sido las más afectadas.

También se está interviniendo la calle La Quebrada, entre las rutas provinciales 89 y 94, muy cerca del Manzano Histórico, tramo muy deteriorado sobre el que se puede transitar con mucha precaución.

Mientras tanto, el temporal también golpeó fuerte a Malargüe dejando cortadas varias rutas: están intransitables las rutas provinciales 222 a Las Leñas, por acumulación de material de arrastre en la calzada; la 226 al Azufre y al Paso Internacional Vergara, por desborde de cauces aluvionales y arroyos; la 183 y 181 a La Payunia, por el impacto de las lluvias; y los circuitos turísticos a Cavernas de las Brujas y al Parque de Huellas de Dinosaurios.

Por su parte, el circuito a Castillo de Pincheira está transitable con mucha precaución y solo para vehículos altos, ya que los arroyos aluvionales de la zona siguen descargando agua.