Una multitud disfruta de la histórica Vía Blanca por los 90 años de la Vendimia

Live Blog Post

Guaymallén abrió el desfile de carros vendimiales

Cerca de las 22, el primer carro departamental que apareció en el desfile fue el de Guaymallén, con su reina 2026 Victoria Segura como representante. El diseño del carro está inspirado en su fiesta vendimial, “Guaymallén de mis amores”, que propuso una secuencia de breves historias de amor que transcurren en distintas épocas, donde cada forma de comunicarse simboliza un tiempo, un paisaje y una identidad en transformación.

A través de esos vínculos, Guaymallén se revela como territorio de encuentro, trabajo y esperanza. Siguiendo esta línea argumental, el diseño rescata los valores de su paisaje urbano y sus construcciones vernáculas de fines del siglo XIX. Trazos, texturas y líneas superpuestas en capas de materiales recrean su pertenencia e identidad asociada al desarrollo comercial y agrícola. Guaymallén, lugar de origen de grandes hacedores culturales de la producción y el trabajo.