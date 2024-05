Sorpresiva licencia de Omar Sperdutti y pedido de postergación de las elecciones en la Liga

►TE PUEDE INTERESAR: Una denuncia penal expuso gravísimas irregularidades de Sperdutti en la Liga Mendocina de Fútbol

Liga Mendocina de Fútbol (4).jpeg Sede de la Liga Mendocina de Fútbol, en Garibaldi 83. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

El viernes Sperdutti estaba bien

La semana pasada tras conocerse la acción judicial llevada adelante por tres de los clubes fundadores Sperdutti convocó a una reunión de la que participaron miembros de los clubes y dirigentes de otras ramas, como el femenino y el futsal, que tras la cuestionada modificación del estatuto, fueron habilitadas a votar.

Allí el presidente ahora de licencia, habló varios minutos y se refirió a la asamblea de este viernes. Sin embargo, ahora solicitó formalmente apartarse del cargo por tres meses, por razones de salud, relacionadas con un estado de diabetes.

Carlos Quiroga se hizo cargo de la presidencia y este miércoles se refirió a la situación en Radio Nihuil.

El dirigente que ha sido presidente de los Celestes durante 14 años en distintos periodos (ahora lo es su sobrino Hugo), contó que "el martes, muy emocionado, Omar pidió licencia de 90 días por razones de salud".

"Por recomendación de los profesionales de salud que lo atienden, pidió esta licencia", sumó el hombre que al menos por tres meses presidirá a la institución de calle Garibaldi y que anheló la pronta recuperación de Sperdutti.

Carlos Quiroga.jpg Carlos Quiroga (de campera y bigotes) se hizo cargo de la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol.

Quiroga está dispuesto a convocar a los clubes denunciantes

"Me estoy poniendo al tanto de todo por estas horas. El secretario de la Liga pidió la postergación de la asamblea pero aún no conozco los detalles", indicó Quiroga en primer término y añadió: "Me gusta la unión de todos los clubes, que pechemos todos juntos como ha sido siempre en mi club, Gutiérrez, y eso ha dado resultados".

Frenta a la pregunta de si tiene en carpeta convocar a Godoy Cruz, Independiente y Gimnasia, el presidente interino aseveró: "Sí, por supuesto. Voy a llamar a los tres clubes, como corresponde, para que la Liga siga su curso normal".

De la denuncia de esas tres entidades aseguró: "No conozco bien el tenor de la presentación, en qué se basa. Pero pronto la veré y luego buscaremos conciliar y corregir lo que haya que corregir".

Carlos Quiroga contó que siempre anheló presidir la LMF

El dirigente gutierrino se refirió al futuro: "Depende de cómo se presente. Si en la Liga no hay un consenso generalziado no se puede gobernar el fútbol. Estos tres meses me van a servir para ver dónde estamos parados y si se puede continuar. Las intenciones mías siempre fueron las de ser presidente de la Liga, pero los años van pasando y hoy Gutiérrez está en una etapa importante que hay que ayudar a gestiona. Todavía no puedo decir con exactitud, así que esperemos".

Quiroga dijo además que entre sus planes figura "llamar a una reunión de todos los presidentes. Son todos importantes, los de los clubes grandes y los de los clubes chicos. Todos nos necesitamos. No hay otra alternativa que renirse y dialogar".