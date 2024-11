Sobrevivir entre balaceras: 41 asesinatos en lo que va del año por ajuste de cuentas por droga

Embed - CÓMO ES vivir en MENDOZA, donde el NARCOTRÁFICO y las BALAS marcan el día a día

Las víctimas ocultadas

Incluso algunas muertes ocurridas en sectores populares son tratadas como “ajustes de cuentas”, aunque el asesinado no haya tenido nada que ver con el mundo criminal. Quizá porque algunas de esas familias no son escuchadas o desconocen cómo levantar la voz para reclamar por su familiar muerto como sí ocurre en otros sectores de la sociedad. Es como si estas vidas fueran menos vidas.

Es como si los “ajustes de cuentas” se libraran en un campo aislado y no en una superficie con cientos de familias alrededor que asisten obligatoriamente de testigos -a veces de protagonistas involuntarios- a una situación que los deja desamparados e inseguros.

En Fuente Reservada,el espacio de investigación de Grupo América Interior, nos ocupamos de recorrer varios barrios del Oeste de Godoy Cruz y otros tantos lugares conflictivos de Las Heras, algunos muy distópicos, para ver y escuchar cómo es el día a día de miles de familias que nada tienen que ver con la droga pero que conviven con los enfrentamientos entre bandas criminales . Y no es que el narcotráfico se circunscriba sólo a estos lugares del Gran Mendoza, de hecho está presente en toda la provincia. Ocurre que en esos sitios donde la violencia siempre estuvo presente, este año ha golpeado con una mayor ferocidad.

Sólo por nombrar algunos casos, en enero de este año, una niña de 12 años fue baleada en la nariz al quedar en medio de un ataque junto a su padre en el Campo Pappa. En agosto, otro niño de 12 años quedó en medio de un fuego cruzado cuando jugaba en la plaza de la misma barriada.

En marzo, en un barrio muy cercano al Campo Pappa, el Covitedyc, fue asesinada Isabel Morales. Esta vecina de 63 años falleció al ser alcanzada por una bala. Es que quedó en medio de un tiroteo entre bandas, cuando se dirigía a comprar a un negocio de la zona.

Por la muerte de la señora Morales, están detenidos Víctor Castro Serrano como autor del disparo y Mariano Valdivia imputado como partícipe necesario del homicidio. Este último era el hermano del sindicado jefe narco Miguel Ángel “Pollo” Valdivia, quien también fue ultimado a disparos por aquellos primeros días de marzo.

Informe Carina Scandura Fuente Reservada.jpg En las barriadas de Mendoza miles de familias sufren los enfrentamientos entre grupos narcos.

Todos estos hechos desencadenaron el megaoperativo policial del 12 de marzo, sobre todo en el Campo Pappa y otros barrios del Oeste de Godoy Cruz como el San Vicente o Proyecto Joven. En esos operativos se allanaron 467 viviendas, fueron detenidas 63 personas además del decomiso de numerosa cantidad de armas y drogas.

En mayo la Policía de Mendoza realizó otro megaoperativo en El Algarrobal de Las Heras. Es que en febrero de este año, los enfrentamientos entre grupos criminales derivaron en la muerte de Rocío Fabiana Flores, embarazada con 36 semanas de gestación, por citar el más grave de los hechos ocurridos en ese distrito.

Y así se han ido sumando víctimas a una triste lista de heridos y muertos, muchas veces inocentes.

Este miércoles en el Barrio Santa Teresita se realizó el primer megaoperativo desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal Federal. Más de 600 efectivos de la Policía de Mendoza y fuerzas nacionales allanaron 32 viviendas estratégicamente seleccionadas en busca de elementos robados, droga y sospechosos de homicidios.

La guerra de bandas

Recordemos que Mendoza tiene un historial de bandas organizadas desde hace décadas. La mayoría de los cabecillas están presos o muertos.

Por nombrar a sus narcos “más célebres”,que hoy pasan sus días tras las rejas, hay que recordar a Daniel “el Rengo” Aguilera, Marcelo “el Gato” Araya y Sandra Jaquelina Vargas “la Yaqui”. Con cada uno de ellos hubo varias detenciones y muertes de parejas, hermanos, hijos, parientes cercanos y soldaditos que iban quedando a cargo de las organizaciones delictivas.

Pero a pesar de todos estos arrestos siempre ha ido quedando algún referente que toma el liderazgo para continuar con el historial criminal o para formar una nueva gavilla.

Hoy, los vecinos del Campo Pappa sostienen que en la zona siguen operando 4 o 5 bandas dirigidas por los cabecillas de siempre o que responden a algún nuevo jefe. Se trata de grupos de jóvenes de entre 13,14, 15 y no más de 25 años que se disputan el poder del narcomenudeo. “Ninguno llega a los 30 años o porque terminan presos o muertos y muy pocos superan los 30 años” analizó Sebastián, vecino del lugar. Y es que definitivamente los problemas por los espacios de venta de la drogas se resuelven a tiros.

Afirman que los grupos criminales siguen manejando el poder narco desde algunos puntos ubicados entre las calles Salvador Arias, Salvador Civit sobre Presidente Illia, Martín Fierro y cercanos a la Autopista Urbana del Oeste, en algunos barrios como el Sarmiento, Los Toneles, Aconcagua, por citar algunos lugares.

Claudio Luca, otro habitante del Campo Pappa, relató a Fuente Reservada, que el tema de “los tiros es algo cotidiano y siempre han ocurrido”. Pero que“en el último tiempo se ha incrementado por la guerra de territorio de traficantes”. Claudio, estima por los rumores que corren en el vecindario, que los líderes operan desde otros lugares, aunque algunos podrían estar digitando todo dentro de la misma barriada o zona.

Claudio Luca, vecino Barrio Campo Pappa.jpg Claudio Luca, vecino del Campo Pappa. "A los niños le digo "estamos en guerra, vayan agachaditos por la acequia"

Incluso el titular del Juzgado Federal Nª3, Marcelo Garnica, afirmó que “en las villas no hay fraccionamiento. Solo hay venta al narcomenudeo. Los cabecillas narcos generalmente viven en otros lugares”.

En el megaoperativo de marzo, participaron, además de las fuerzas de seguridad, integrantes de la justicia provincial y federal. Una de las autoridades judiciales que estuvo presente fue el fiscal de homicidios, Gustavo Pirrello. Recordó que cuando hicieron los allanamientos tenían establecidos 3 grupos que se disputaban la zona. “Fueron detenidos todos los integrantes de estas bandas. Pueden haber quedado personas que no estaban sindicadas en los expedientes en ese momento y se pueden haber sumado nuevos integrantes, hoy lo desconozco”.

Se habla que las bandas que habrían recrudecido los enfrentamientos responden a Patricia “la Pato” Castro -ex socia de la “Yaqui”-, hoy enfrentada a lo que quedó de la banda de la detenida Jaquelina Vargas o la de su hermano “el Pitu” Ariel Vargas. Otro peso pesado, es la banda de la “Gorda” Celeste, Celeste Género Quiroga -pareja de un presunto homicida conocido como el Fachi que hoy está siendo juzgado por homicidio- quién está procesada por la venta de droga sobre todo en el Campo Pappa, pero continúa libre por la vida.

Aunque no serían las únicas organizaciones criminales que se disputan la superficie de venta por esa zona de Godoy Cruz.

La otra cara de los tiroteos: "A los niños les decimos que vayan agachaditos por la acequia”

Pero pese a los megaoperativos de marzo, abril, mayo y todos los que se han hecho durante el año en Guaymallén, Maipú, Capital y en distintos puntos de la provincia, los residentes del Oeste de Godoy Cruz y de las franjas más conflictivas de Las Heras aseguran que la situación es insostenible.Lo dicen en voz baja, en off, porque tienen miedo y temor a represalias si cuentan algo más... Si acceden a charlar lo hacen desde el anonimato, para evitar meterse en problemas. Incluso ingresar a estos lugares para los que no son residentes no es tarea fácil. Sólo se puede acceder con algún referente de estos barrios, como para establecer una mínima confianza en el vecindario y circular medianamente sin problemas.

“Pasamos noches sin dormir. Cuando hay peleas entre ellos, nosotros pagamos las consecuencias. Debe ser por droga, por supuesto” dice una vecina que prefiere no dar su nombre. Mientras que otra mujer, que también pide el anonimato por temor, asegura que “acá (por el Covitedyc) ocurren tiros y enfrentamientos entre bandas todas las noches. La policía ya no quiere hacer nada. Se dice que hay oficiales involucrados”.

Un caso que ocupó el centro de la noticias en septiembre pasado fue lo que ocurrió en el Barrio Solidaridad sobre la Autopista Urbana del Oeste. Allí los vecinos hicieron justicia a su manera. Es que tras el asesinato de un joven de 30 años incendiarion seis viviendas donde aseguran vivían unos delincuentes -además del autor de esta muerte- que tenían acechado al barrio. “En esas casas vivían narcotraficantes y era la única forma de sacarlos del lugar”, comentó Marcos, vecino del Solidaridad.

Carina Scandura informe fuente reservada Narcos.jpg La periodista Carina Scandura en las viviendas quemadas del Barrio Solidaridad. Los vecinos decidieron el incendio para echar a los narcos que vivían en esas casas.

Afirman en el vecindario, que Roberto Tapia (el asesinado) era un joven que no se metía con nadie y las familias que habitaban esas casas “hacía años generaban conflictos sobre todo por su vinculación con la venta de drogas”.

También en los barrios Santa Teresita, 26 de enero, Belgrano, Colombia o Cinco mil lotes de Las Heras, por nombrar algunos de ese cinturón urbano y popular (urbano marginal en algunos sectores), escuchar tiros es cosa de todos los días, a veces a cualquier hora.

“La única opción es meterse adentro. Hace poquito entró una bala perdida por el portón de la casa. Por suerte, no le dio a nuestra beba que estaba en el cochecito a pocos metros. Tuvimos que irnos por un tiempo de la casa. Cuando hay conflictos entre los traficantes no les importa nada ni nadie”, afirma Ariel, un joven vecino del Santa Teresita.

“Este barrio es re heavy, pero hay otras zonas más peligrosas. Yo sé cómo moverme porque he vivido en este lugar. Y es bastante común encontrarme con allanamientos o tiroteos”, cuenta un repartidor de correspondencia del Correo Argentino que cruzamos en nuestro recorrido por Las Heras.

“Estamos acostumbrados a escuchar tiros todos los días. Pero cuando oscurece, tipo 8 de la noche ya empieza el peligrón”, grafica una abuela del Barrio 26 de enero

“Llega un horario en que los niños ya no pueden estar en la calle. A las 19.30 o 20 como máximo ya se tienen que meter”, dice Marcela, recicladora de residuos del Campo Pappa.

Macela recicladora del Campo Pappa.jpg Mónica, vecina del Campo Pappa. Teme que sus hijos adolescentes no sean cooptados por las bandas narcos.

“Le digo a los niños, “ustedes tírense al piso o a la orilla. Váyanse por la orillita o por las acequias”, como jugando les digo “recuerden que estamos en guerra, se me meten en la acequia y se van agachaditos”, relata Claudio Luca.

Y es que tal como analiza el fiscal Pirrrello “en estas peleas de grupos por cuestiones de drogas que están armados, los enfrentamientos son importantes y a cualquier hora del día y en el medio pueden quedar involucradas personas inocentes”.

Una de las mayores preocupaciones de las familias, es que los hijos adolescentes sean cooptados por los grupos criminales porque ser “transa” es la salida económica rápida aunque cueste matar o morir.

“Pasa que ven mucho poder, Yo tengo hijos adolescentes, tengo dos sobrinos a cargo y ese es mi miedo. Trato que no estén mucho en la calle o que no se junten con determinadas personas para que no los involucren en la guerra de bandas. Porque si se juntan unos con los otros no lo pueden hacer. Y no sé si van a terminar algún día metidos en esto. Ese es mi mayor miedo”, relata Marcela, vecina del Campo Pappa.

“Protocolos” anti tiros en las escuelas

Inclusive, en las escuelas de estas zonas existe una especie de protocolo para cuando hay tiroteos. En el colegio primario Julio Quintanilla del barrio 26 de enero, su directora Sabina Fernández, relató a Fuente Reservada que tienen un plan de contingencias. “Trabajamos como si hubiese un sismo, una pérdida de gas, lo mismo cuando hay un tiroteo. Tenemos definidos los lugares que son zonas seguras y las respetamos”.

Patricia Butterfield, directora de la secundaria Homero Manzi del barrio Santa Teresita, afirma que depende de cómo se dé la balacera es cómo actúan. “Si está muy cerca de la vereda o de las ventanas de las aulas traemos a los chicos al patio para que se resguarden en la galería. Sino que permanezcan agachados en sus bancos. Vamos viendo según el momento del día y características del tiroteo”.

Es Patricia Buterfield, Directora de la Escuela Homero Manzi, Barro Santa Teresita.jpg Patricia Buterfield, directora de la Escuela Homero Manzi, del Barrio Santa Teresita. Explica a Fuente Reservada el operativo antitoteos.

“Mendoza en una situación diametralmente opuesta a la de Rosario”

De todos modos, Mendoza no está en una situación parecida a la de Rosario. En ese sentido, el ministro de Defensa, Luis Petri fue tajante: “En Rosario se vive una situación diametralmente opuesta a la de Mendoza, con tasas de violencia y delincuenciales de homicidios cuya tasa supera por 3 o 4 la media nacional. El trabajo en conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales y las fuerzas nacionales y el de la justicia es imprescindible. Todo esto ha llevado a que bajen los homicidios un 200 por ciento en 6 meses. Pero la situación de Mendoza no es muy distinta a la del resto del país”.

Agregó además que el Gobierno de la Nación trabaja muy fuerte con el Gobierno de Mendoza y hay que seguir haciendo esfuerzos para agilizar las investigaciones judiciales.

Para el Juez Federal Garnica, Mendoza no está como Rosario “pero podría estar”. Por eso, el magistrado propone que la provincia adhiera a la ley de desfederalización como hizo Santa Fe. De esta manera la provincia podría ocuparse de los casos menores vinculados a la droga y los juzgados federales a los de narcotráfico.

Juez Marcelo Garnica.jpg Dr. Gustavo Pirrello, Fiscal de Homicidios. Afirma que siempre en la guerra de bandas quedan víctimas inocentes.

El negocio de la droga desde la cárcel

El Juez Federal Marcelo Garnica, explicó que el 90 por ciento de los expedientes que hay bajo su órbita son por drogas. “Hay muchos cabecillas presos. Pero una gran cantidad de ellos siguen manejando todo desde el penal, sobre todo, a partir de que se autorizó el uso de celulares en la pandemia”.

En este sentido, el ministro de Defensa, Luis Petri afirma que la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, es clave para desfinanciar las bandas. Pero además, asegura que “hay que sacarle los celulares a las cárceles para que dejen de manejar sus organizaciones criminales desde las prisiones”.

Sólo en el último año ingresaron a la Cárcel Federal de Mendoza 250 personas, todas vinculadas al narcotráfico.

Los carteles que llegan a Mendoza

Por películas, series o directamente a través de las noticias, son famosos los cárteles del narcotráfico de México, Colombia y otros países de Latinoamérica. Estas organizaciones criminales han extendido sus brazos por el mundo y obviamente Mendoza no queda ajena a sus intereses comerciales.

Petri analizó que el crimen es “trasnacional", “el narcotráfico es interprovincial. No solamente responde a una localidad, barrio o provincias, sino que las redes del narcotráfico se extienden por todo el país e incluso la exceden”.

Luis Petri informe Fuente Reservada.jpg Luis Petri, ministro de Defensa. "Mendoza está en una situación diametralmente opuesta a la de Rosario"

También Garnica sostiene que la cocaína y la marihuana llegan a Mendoza de Colombia, México, Perú o Bolivia, tras haber atravesado gran parte del oeste argentino e ingresan por el norte provincial. Y por el este de Mendoza generalmente ingresan estupefacientes desde Paraguay.

Tanto Garnica cómo Petri coinciden en que la droga generalmente sale de Mendoza a Chile, ya que en el vecino país el valor de compra de los estupefacientes es mayor. Difícilmente penetren desde el vecino país a Mendoza, lo que no lo hace imposible.

Lo que sí se filtra desde Chile a la provincia es el tráfico de armas. Pero este será tema para otra investigación…