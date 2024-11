Rectora de la UNCuyo aclaró que los exámenes de ingreso a la secundaria se elaboraron con la DGE

colegios secundarios uncuyo 1.jpg Para muchos, el bajo resultado de los exámenes de ingreso a la UNCuyo era el esperado. Foto: Prensa UNCuyo

También recordó que en agosto comenzaron con el curso de nivelación, tiempo en el que algunos se quedaron con los cuadernillos que se repartieron y otros tomaron clases con profesores particulares para reforzar el aprendizaje.

La directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo, había asegurado que era lo que esperaban que sucediera en los exámenes de ingreso a las escuelas. Esto porque hace por lo menos dos años que en el primer año de los colegios de la UNCuyo se vienen realizando mediciones para saber cuál es el nivel con el que los chicos salen de la primaria y los datos obtenidos han sido similares a lo que ocurrió con el ingreso 2025.

El 27 de noviembre se conoció la nómina de chicos que ingresaron al Liceo Agrícola y a la Escuela de Agricultura de General Alvear. En tanto, el 9 de diciembre se podrán consultar por las vacantes de aquellos que rindieron para ingresar al CUC, Magisterio, Martín Zapata y DAD.

El encuentro con universidades del Mercosur en la UNCuyo

Como anfitriona, Esther Sanchez dio la bienvenida a representantes de distintas universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que de manera presencial y virtual participaron en este espacio de colaboración, comprometidos con la excelencia académica y la integración regional.

La titular de la casa de estudios resaltó que AUGM representa un compromiso profundo con el fortalecimiento de las instituciones y con el desarrollo de soluciones innovadoras ante los desafíos educativos que enfrentan las instituciones en un mundo en constante transformación.

Mencionó que la reunión representa una oportunidad para seguir aprendiendo unos de otros y para consolidar la fortaleza y el prestigio de la asociación, además de fortalecer los vínculos que allí se generan.

"En este contexto, la cooperación internacional que promovemos a través de AUGM se convierte en un pilar esencial para adaptarnos, innovar y ofrecer respuestas a las necesidades de nuestras sociedades. Este espacio de encuentro nos permite también afirmar nuestro compromiso con la calidad educativa y con el fortalecimiento de la autonomía universitaria, principios que siguen siendo fundamentales para la construcción de una educación superior de excelencia", afirmó.

encuentro rectores UNCuyo (1).jpg El encuentro de rectores y rectoras del Mercosur en la sede de la UNCuyo.

El rol de la AUGM

El presidente del Grupo Montevideo, Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República Uruguay, abrió la sesión. Dijo que la Asociación es la principal red de universidades públicas del cono sur y que amplió su abanico incorporando a nuevas universidades de Paraguay, Brasil y Argentina, con la intención de sumar a casas de estudios de Perú y Colombia.

En ese sentido, resaltó que AUGM es una plataforma para la integración efectiva de la vida académica y un espacio de reflexión y de análisis sobre las realidades actuales y sobre las perspectivas estructurales de la vida universitaria.

Rescató que en el contexto del siglo XXI en donde el conocimiento es el principal activo para catapultar y sostener el bienestar colectivo y la equidad social, la Asociación tiene que preservarse como un espacio que, desde su autonomía y su autogobierno, sea capaz de abrir esferas de discusión pública, que permitan que no anulen las diferencias y sean capaces de construir un futuro más promisorio a partir de la construcción de políticas sostenidas en el conocimiento.

La agenda de trabajo en la UNCuyo

La sesión continuó con la incorporación de las cinco universidades de Brasil y Paraguay que se sumaron a la AUGM el pasado 1º de junio: Universidad Federal de Integración Latinoamericana, rectora Diana Araujo Pereira; Universidad Federal de Pelotas, rectora Isabela Fernandes Andrade; Universidad Federal de Río Grande del Norte, rector José Daniel Diniz Melo; Universidad Federal de Pará, rector Gilmar Pereira Da Silva; y Universidad Nacional de Pilar, rector Víctor Ríos Ojeda.

También se dio la bienvenida como miembros plenos a partir del 1 de enero de 2025 a las universidades públicas de Argentina: Universidad Nacional de Hurlingham; Universidad Nacional de San Martín; Universidad Nacional de San Antonio de Areco; y Universidad Nacional de Catamarca.

Durante dos jornadas se trataron, entre otros temas, los acuerdos institucionales, académicos y de trabajo con la coordinación de la formación del personal de nivel superior de Brasil, donde se evalúa el primer llamado a financiación de movilidad académica en base a proyectos de investigación realizado en este 2024, y se proyectará el próximo.

Y el convenio firmado entre AUGM, la intendencia de Montevideo (IM), la Secretaría de Estado de Turismo de España (Segittur), el Instituto Ciudad del Futuro (ICF) y Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), para lo cual se prepara la Creación del Comité Académico de Turismo de AUGM y la concreción de un Plan de Trabajo conjunto entre AUGM-IM-Segittur.

Además, se abordó el acuerdo firmado con la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), los programas ESCALA de AUGM y toda la evaluación de toda la agenda académica de la red en este 2024.

