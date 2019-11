Quino será Doctor Honoris Causa de la UNCuyo

Enrique Pfaab

“Al cuidador y a Mafalda les vendría muy bien una cerveza bien fría”, dice el hombre, pechándome un trago. Parece tener edad suficiente para la jubilación y el sudor necesario para la deshidratación. Es tarde navideña y el Paseo de la Patria, la plaza seca de la ciudad de San Martín, está a punto de derretirse.

El sábado último fue completado aquí una escultura de Mafalda, el emblemático personaje de Joaquín Lavado, Quino. Mide 3 metros y 25 centímetros, es una figura hecha con fibra de vidrio y realizada por el artista Mario Valdivia.

Este martes de Navidad no hay un alma en la calle, ni en el Paseo.

Esta plaza seca surgió como un proyecto del actual intendente Jorge Omar Giménez, que le pidió a Darío Álvarez, el arquitecto que diseñó el lugar con la consigna de que el paseo debía tener aires de la Plaza Roja, de Moscú.

Así, apenas con el verde de la plazoleta Yrigoyen en la esquina de 25 de Mayo y Godoy Cruz, la Plaza siempre lució hermosa, pero sin verde y casi sin colores.

Pero ahora, por más que algunos dirán que Giménez quiere competir con el intendente capitalino Rodolfo Suárez, se decidió darle más vida al Paseo de la Patria, especialmente teniendo en cuenta que es el punto de concentración preferido de las familias sanmartinianas, especialmente los domingos a la tarde.

Así se le encargó al artista Mario Valdivia realizar la escultura, que fue inaugurada con escasa formalidad el sábado al atardecer,

Un 25 navideño y los días previos no suelen ser justamente los más activos para funcionarios y oficinas públicas. Pero el cuidador, el placero que cruza la plaza seca mientras se calcina al sol, dice:



“Vinieron un escritor a inaugurarlo”



¿Quién? Habrá sido Quino?



“¡Si, ese, ese!”



Prefiero no decirle quién soy y qué hago acá, porque el hombre perdería su espontaneidad. No ha venido Quino ni nadie, porque esta Mafalda aún no ha sido inaugurada formalmente.



“Dicen que ahora van a poner otra de estas figuras, que actuaban con Mafalda (SIC) en la Plaza del Olivo Histórico”.



Y, ¿cuál será? ¿Manolito, Libertad, Felipe, Susanita, Guille…?



“No sé, no sé, uno de esos que actuaba con Mafalda”.



Y después el hombre se va a buscar el único rincón de sombra.