Protesta de pasajeros en el aeropuerto de Mendoza por un vuelo a Buenos Aires 6 horas demorado

Pasajeros de un vuelo que debía partir al mediodía a Buenos Aires llevan más de 6 horas varados en el Aeropuerto de Mendoza. Exigen una solución ya que muchos de ellos tenían previsto asistir al recital de Shakira esta noche.
La espera desde las 11.20 del mediodía hasta ahora, generó este sábado en la tarde, momentos de tensión, gritos y reclamos a la compañía Flybondi, de acuerdo al reporte de los clientes que reportaron la situación a El Siete.
Desde la compañía aseguraron que el vuelo llegará a las 22.30 o 23. Muchos no llegarán a destino a la hora que esperaban.
Fuentes del Aeropuerto de Mendoza confirmaron que un grupo de pasajeros aguardan desde el mediodía un vuelo que debía partir a Buenos Aires.