Protesta de pasajeros en el aeropuerto de Mendoza por un vuelo a Buenos Aires 6 horas demorado

La espera desde las 11.20 del mediodía hasta ahora, generó este sábado en la tarde, momentos de tensión, gritos y reclamos a la compañía Flybondi, de acuerdo al reporte de los clientes que reportaron la situación a El Siete.

Embed - Protesta de pasajeros en el aeropuerto de Mendoza por un vuelo demorado más de 6 horas

Embed - Tensión en el Aeropuerto de Mendoza por un vuelo demorado que debía partir al mediodía

Desde la compañía aseguraron que el vuelo llegará a las 22.30 o 23. Muchos no llegarán a destino a la hora que esperaban.