El diálogo con El Cronista, Belocopitt describió en detalle la crisis por la pasa el desfinanciado y fragmentado sistema de salud argentino y adelantó algunas de las medidas que tomará desde su compañía para adaptarse al nuevo contexto. Planes alternativos básicos, de menor valor y con copagos, serán algunas de las herramientas que usarán para no perder tantos afiliados; una consecuencia que igualmente ya contempla.

Aun así, explicó porqué "la huida de afiliados de las obras sociales a las prepagas es una fantasía", un fenómeno del que comenzó a hablarse ya que ahora no será necesaria la intermediación y quien lo desee podrá saltearse a la entidad sindical, por caso, para pagar y atenderse directamente por una firma prepaga como Swiss Medical.

Belocopitt dijo que con la desregulación se puso bien en claro como funciona el sistema de salud en la Argentina, basado en tres patas: "La primera es el hospital público, con la atención gratuita del Estado. La segunda es la obra social con aportes de los trabajadores y la tercera es la opcional, la medicina prepaga, que en definitiva es también la más chica del sistema y la más cara", detalló. "Cuando las empresas de medicina prepaga tengan su verdadero precio, va a ser mucho más caro que el de la obra social. Así que cada una tendrá su propio mercado", concluyó.

Entrevista de El Cronista a Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group

¿Cómo recibieron los cambios que introdujo en el sistema de salud el DNU de Milei?

En principio muy bien. Todos los empresarios queremos poder manejarnos en un mercado realista. Por supuesto ahora hay que ver de qué manera se va a hacer todo el proceso de cambio. En reglas generales, estamos de acuerdo y mucho más en un sector que ha venido sufriendo mucho las consecuencias de una regulación mal hecha y mal aplicada .

Ya empezaron a informarse aumentos de 40% ¿El afiliado va aguantar un incremento tan fuerte?

Es el aumento que se necesitaba de entrada. Pero yo haría una pregunta diferente, porque a veces a mi me da risa cómo se reacciona contra la medicina prepaga, muy distinto a cómo se reacciona con otros rubros. ¿Alguien preguntó si la gente se banca un aumento de 80% en los combustibles en 15 días? Es más alto todavía y la gente se lo bancó. Yo comprendo que los aumentos son una porquería pero a mí todos los días me están bajando en los sanatorios, camiones de medicamentos, de descartables, de prótesis, de insumos con el 80% y 100% de aumento. Lamentablemente, lo que sucede es consecuencia de la inflación. Y encima nosotros no tenemos chance de negociar como pueden hacerlo en otros rubros.

¿De qué forma negociar?

Por ejemplo, si yo fuese un textil y me traen tela, le puedo decir a mi proveedor: mirá a estos precios yo no te compro. Y busco otro proveedor, o espero unos días para hacerle una oferta. Pero nosotros tenemos del otro lado a los pacientes. Tenemos que comprar si o si, no tenemos alternativa ni tiempo para esperar. Y entonces si los insumos aumentan, si la tecnología aumenta, si los service también suben, se hace imposible. Lo que sucedió en los últimos tiempos es monstruoso y especialmente en el último mes.

¿Cuánto más deberán aumentar las cuotas para compensar lo que vienen arrastrando?

Este del 40% o 50% es un primer aumento y después va a depender claramente de cómo vaya evolucionando la inflación. Subirán en línea con la inflación. Si yo aumento en enero pero ese mes la inflación de nuevo es 30%, la suba anterior ya me la comí y estoy de nuevo muy atrás. Por eso, va a haber una seguidilla de aumentos importantes hasta que esto se estabilice y lo mejor que puede suceder es que se estabilice lo antes posible. Y esto lo digo preocupándome realmente del tema. A nosotros además de que no nos gustan, los aumentos nos complican muchísimo.

¿Confía en que con estos cambios, la estabilización del sistema llegará pronto?

Espero que funcione el plan y la inflación empiece a caer. Pero mientras siga la inflación van a seguir los aumentos, que de hecho ya seguían en el gobierno anterior. El problema que se suscitó es que la fórmula que teníamos prevista capta los aumentos con 90 días de atraso. Estaba pensada para el momento en el que el Gobierno preveía que la inflación iba a bajar a 3% y 4% mensual. En ese nivel, se podía bancar el atraso. Pero si tenemos una inflación para el próximo trimestre de 60 o 70% ¿cómo bancas? Es imposible.

Con un sistema más equilibrado como el que cree que se logrará ¿se terminarán los copagos y se ordenarán los salarios del personal de salud como vienen reclamando?

Vamos a trabajar en una fuerte recomposición de los honorarios en todas partes para volver a sanear lo que es la esencia de la medicina prepaga, que tiene que ser un producto diferencial con un funcionamiento diferencial. Eso también se venía rompiendo porque faltaba plata. No se puede tapar el sol con la mano. Si los costos suben no se pueden pisar los precios por siempre. Se pudo hacer con los servicios públicos porque había subsidios. ¿Acaso los boletos de colectivos se podrían vender al valor que se venden si no tuvieran subsidios? Seguro que no. Pero nosotros el subsidio no lo tenemos e igual teníamos que mantener los valores. Es simple, técnicamente sencillo de entender pero doloroso de escuchar.

¿Cuándo estima que lograrán equilibrar las cuentas?

Aspiramos a que el sistema pueda normalizarse a lo largo del año. No será de un día para el otro. No vamos a tener las soluciones tan rápido pero vamos por un camino de recomposición. Y ese camino va a significar una cuota más cara.

¿Contempla que va a perder afiliados?

Si, sabemos que se van a perder afiliados. Vamos a tratar de retenerlos creando plantes alternativos, que tengan copagos y médico de cartilla, para que la gente pueda tener opciones. Queremos hacer todos los intentos para contener a la mayor cantidad de gente dentro del sistema, que es en definitiva nuestro objetivo. Pero obviamente, va a haber caída de afiliados. Lamentablemente no hay solución para eso.

¿Sabía de los cambios que se introducirían sobre las Obras Sociales como intermediario hacia las prepagas?

No. Nos tomó por sorpresa, no teníamos idea. Pero en definitiva, eso está poniendo negro sobre blanco algo que ya existe porque ya se podía elegir la obra social para tener la prepaga deseada. Lo que busca ahora el gobierno es eliminar la intermediación, que la gente pueda elegir directamente su compañía de medicina prepaga.

¿Qué tan fuerte será el golpe que sentirán las obras sociales?

Va a haber cambios pero también cierta claridad en el escenario, aun con la angustia que le puede generar a las obras sociales sindicales. Cuando las empresas de medicina prepaga tengan su verdadero precio, va a ser mucho más caro que el de la obra social. Eso hoy no sucede porque las prepagas están topeadas y la gente necesitaba poca plata para pasarse de una obra social a una prepaga. Ahora, va a ser un mercado diferente porque las obras sociales y las prepagas van a tener precios diferentes. La fantasía de la huida de los afiliados de las obras sociales sindicales a las prepagas no va a existir. Hay que entender que la medicina prepaga es la opción más cara del sistema de salud. La primera es el hospital público, con la atención gratuita del Estado, la segunda la obra social con aportes de los trabajadores y la opcional es la medicina prepaga, que en definitiva es también la más chica del sistema. Hay alrededor de 6,5 millones de afiliados mientras que entre todas las obras sociales nacionales y provinciales hay cerca de 30 millones.

En el DNU hay algunos detalles sobre topes de precios entre franjas etarias, permanencias, entre otros detalles que hacen al valor de las cuotas ¿Qué cambió?

La mayoría de esa estructura se ratifica. Entre los productos de la medicina prepaga, el precio que se le pone al plan de una persona mayor contra el de un joven no puede ser más del triple. Sigue igual. También se elegirá libremente y lo que no está más es el año que debía estar un trabajador en su obra social de origen antes de poder cambiarse.

Con esa visión de un mercado más ordenado, ¿retomará o planea hacer inversiones para mejorar las prestaciones?

Nosotros seguimos invirtiendo en todo momento, hace 30 años tenemos esa característica como compañía. Ojalá que todo el sector, que es de mano de obra intensiva con gran capacidad de invertir tenga posibilidad de planificar y crear aun más fuentes de trabajo.

