Inicio Sociedad Viento Zonda
Alerta

Por viento Zonda suspendieron las clases presenciales del turno tarde en una localidad

La DGE dispuso la medida para todos los niveles y modalidades. En el resto de la provincia las clases siguen con total normalidad

Por UNO
El viento Zonda afectó a Uspallata y la DGE suspendió las clases presenciales para el turno tarde. Imagen Ilustrativa.

El viento Zonda afectó a Uspallata y la DGE suspendió las clases presenciales para el turno tarde. Imagen Ilustrativa.

La Dirección General de Escuelas informó que debido a la presencia de viento Zonda se suspendieron las clases en una localidad de Mendoza. La decisión fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil. Aclararon que en el resto de la provincia los colegios y sus actividades siguen con total normalidad.

La medida fue tomada para este viernes en todos los niveles y modalidades del turno tarde en los colegios de Uspallata, en la alta montaña, donde las ráfagas de viento Zonda comenzaron a soplar cerca del mediodía, tal como estaba pronosticado.

Aulas vacias.jpg
La DGE definió suspender las clases presenciales por viento Zonda en Uapallata. Imagen ilustrativa.

La DGE definió suspender las clases presenciales por viento Zonda en Uapallata. Imagen ilustrativa.

La recomendación de suspender las clases presenciales solo en Uspallata fue de Defensa Civil, y la DGE acató el consejo para evitar problemas para docentes y alumnos de las escuelas de esa localidad de alta montaña.

De todas formas, aclararon que las clases deben seguir de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Además, aclararon y destacaron que en el resto de la provincia los colegios siguen con clases con total normalidad de manera presencial ya que no hay afectación de viento Zonda.

Temas relacionados:

Te puede interesar