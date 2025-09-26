Inicio Sociedad Viento Zonda
Alerta

Por viento Zonda suspendieron las clases presenciales del turno tarde en dos localidades

La DGE dispuso la medida para todos los niveles y modalidades. En el resto de la provincia las clases siguen con total normalidad

Por UNO
El viento Zonda afectó a Uspallata y Malargüe

El viento Zonda afectó a Uspallata y Malargüe, y la DGE suspendió las clases presenciales para el turno tarde. Imagen Ilustrativa.

La Dirección General de Escuelas informó que debido a la presencia de viento Zonda se suspendieron las clases en dos localidades de Mendoza. La decisión fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil. Aclararon que en el resto de la provincia los colegios y sus actividades siguen con total normalidad.

La medida fue tomada para este viernes en todos los niveles y modalidades del turno tarde en los colegios de Uspallata y Malargüe, en la alta montaña, donde las ráfagas de viento Zonda comenzaron a soplar cerca del mediodía, tal como estaba pronosticado.

Aulas vacias.jpg
La DGE defini&oacute; suspender las clases presenciales por viento Zonda en Uapallata y en Malarg&uuml;e. Imagen ilustrativa.

La DGE definió suspender las clases presenciales por viento Zonda en Uapallata y en Malargüe. Imagen ilustrativa.

La recomendación de suspender las clases presenciales en Uspallata y en Malargüe fue de Defensa Civil, y la DGE acató el consejo para evitar problemas para docentes y alumnos de las escuelas de esa localidad de alta montaña y del sur de Mendoza.

De todas formas, aseguraron que las clases deben seguir de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Además, aclararon y destacaron que en el resto de la provincia los colegios siguen con clases con total normalidad de manera presencial ya que no hay afectación de viento Zonda.

Temas relacionados:

Te puede interesar