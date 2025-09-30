Inicio Sociedad Acceso Sur
Kilómetros de cola

Por el socavón entre Luján y Godoy Cruz hay demoras del tránsito en Acceso Sur

Los trabajos demandarán varios días y los conductores deberán usar la banquina. Hubo autos con cubiertas pinchadas

Por UNO
Complicaciones en el tránsito en Luján de Cuyo. Foto: Pablo Gamba.

Complicaciones en el tránsito en Luján de Cuyo. Foto: Pablo Gamba.

Un socavón en el Acceso Sur a la altura de la calle Carrodilla, en Luján de Cuyo, obligó a interrumpir el tránsito por varias horas a partir de la tarde del lunes. La situación demandará algunas jornadas de trabajo en el tramo ubicado entre los puentes Rawson y Paso (Godoy Cruz), por lo que los conductores deberán utilizar un bypass para circular.

"Este martes vamos a tener mayores precisiones sobre el panorama de trabajo para remediar el colector y la calzada", informaron desde la Municipalidad de Luján.

Además, pidieron circular con precaución debido a la estrechez del paso y al trabajo de los empleados municipales en la zona. Durante la hora pico de este martes, se registraron importantes demoras en el tránsito.

En este video puede verse el panorama alrededor de las 8 de la mañana (crédito: Pablo Gamba).

Embed - Demoras de tránsito por socavón en Acceso Sur - martes 30 de septiembre 2025

Vialidad Nacional informó que la causa del gran bache fue por la rotura de un caño de cloaca que provocó el hundimiento del asfalto. El bypass está previsto por la colectora este.

El testimonio de 2 automovilistas sobre el socavón en el Acceso Sur

Una conductora que salió al aire por Radio Nihuil explicó que el socavón tiene grandes dimensiones y que en el momento en que se formó no quedó atascado ningún vehículo. Sin embargo, contó que tuvo que tirarse a la banquina porque pensó que se le había pinchado una cubierta.

socavon lujan acceso sur
Un socavón de gran tamaño complicó el tránsito durante este lunes.

Un socavón de gran tamaño complicó el tránsito durante este lunes.

"Es grande, está en el carril del medio pero no ocupa la superficie completa. Una buena parte sí, es decir que si entrás con una rueda quedás atascado", describió.

"En mi caso pasé la estación de servicio, me abrí porque estaba pasando un camión y me lo topé. Fue muy repentino porque los autos se empezaron a tirar a la banquina, no había ningún auto atascado. Yo me tiré a la banquina y había unos seis autos del lado derecho y unos dos o tres del lado izquierdo que se habían tirado porque les habían reventado las cubiertas", relató.

socavón acceso sur
Los trabajos que se están haciendo este martes en la mañana en el socavón de Acceso Sur.

Los trabajos que se están haciendo este martes en la mañana en el socavón de Acceso Sur.

Otro automovilista contó que logró esquivarlo pero, al igual que la mujer, explicó que vio varios autos con las ruedas pinchadas sobre el costado del Acceso Sur.

Asimismo, contó que trabaja en una empresa de la zona y que había pasado por el lugar durante la mañana, cuando el socavón todavía no estaba.

Temas relacionados:

Te puede interesar