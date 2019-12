"Me penetró sexualmente por vía anal innumerable cantidad de veces". Esa fue apenas una de las frases que Diego Pérez, víctima y denunciante del sacerdote Eduardo Lorenzo dijo ante la Justicia.

Lorenzo se suicidó de un disparo en la oficina de Caritas en La Plata este lunes por la noche, informó la Policía. El cuerpo del cura "fue encontrado tendido en el suelo, con posibles manchas hemáticas (de sangre) y, a un costado, un arma de fuego", detalló un parte policial.

La jueza Marcela Garmendia había librado una orden de detención de Lorenzo por cinco casos de abuso sexual, pero un recurso de eximición de prisión presentado por la defensa del religioso evitó su arresto, lo que fue calificado como "un escándalo" por el abogado querellante Juan Pablo Gallego.

Gallego había sido contactado por varias víctimas. Infobae publicó en su momento fragmentos textuales de la declaración de Diego Pérez, uno de los denunciantes.

“Me penetró sexualmente por vía anal innumerable cantidad de veces”; “El me decía vos ya sos mío. Solía traer dulces del Sur. Se los untaba en el pene para penetrarme y luego me pedía que yo hiciera lo mismo”; “En el interín de esas orgías y ataques sexuales a los que me sometía, a veces recordaba que tenía que dar misa y decía: estos pelotudos todavía creen en Jesús. Al finalizar las misas me alcoholizaba y me volvía a someter sexualmente”, decía en partes de su testimonio.

Pérez ya había denunciado a Lorenzo diez años antes. Su nueva denuncia abrió la puerta a otras víctimas que se animaron a contar sus vivencias ante la Justicia.

El 14 de julio de este año Julián Bartoli, de 36 años, denunció al sacerdote por hechos ocurridos entre 1999 y 2001.

“Durante los dos años de abuso, mi vida se tornó un calvario psicológico, en el que yo era sometido todos los días a diferentes tipos de maltrato causados, a veces, solo por cómo estaba vestido, o porque no había llegado a horario a la preparación de la misa, o me cortaba o no el pelo. En conclusión, cualquier cosa era válida para destruir mi autoestima”, relató en una conferencia de prensa.

“Tiene como modus operandi hacer fiestas en quintas que él mismo alquila. A la noche siempre hay alcohol, nunca hay mujeres y siempre hay varones mayores y menores de edad. Yo habiendo sido invitado a una fiesta, él me manda a llamar a su habitación privada, y cuando entro, estaba semidesnudo exhibiendo su pene acostado en su cama, ¿qué les parece que esto genera en la psiquis de un chico? Al día de hoy no puedo acordarme qué pasó y qué me hizo”, contó Bartoli.

"Todo lo que cuenta es una gran mentira. Yo jamás abusaría de un chico, me parece algo asqueroso”, se defendía Lorenzo.

El 13 de noviembre "Juan", una nueva víctima, declaró ante la fiscal Medina y detalló los maltratos y abusos que vivió durante casi un año entre 2001 y 2002 en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, la misma iglesia en la que Julián Bartoli conoció a Lorenzo.

"Juan" contó que su familia iba a misa siempre y que comenzó a tener una relación de amistad estrecha con Lorenzo. Así, lo visitaba por su casa para tomar mate.

“Iba a cenar a la casa cada vez más seguido, a veces nos quedábamos solos y tomábamos whisky. Y ahí comienzo a tener una relación de amistad, para mí era ‘el cura de todos’, pero en parte mi amigo. Él me valoraba, me hacía sentir especial, súper importante, donde vos te sentís que te elige a vos y no a otros. Pensaba ‘soy yo, me elige a mí por encima de todos’”, contaba entonces.

“Me acuerdo que lo pasaba a buscar por la Parroquia, y ahí una de las chicas le daba la comida, después íbamos al departamento y arrancaba la rutina: yo le ponía a cargar el celular, le cocinaba, cenábamos y con la excusa de mirar televisión, nos acostábamos. Recuerdo episodios de estar en la cama de su habitación. Estar acostados y abrazados, y él me decía que le gustaba mi olor y me pedía que le acariciara la cabeza, que le pasara mi mano por los pelos de su cabeza. Él siempre se encargaba de demostrarme que no había nada malo en compartir la cama o estar abrazados porque éramos amigos; y yo me autoconvencía que tampoco estaba mal, porque éramos amigos. Ahora, de grande, con otra perspectiva, me doy cuenta que no estuvo bien todo que hizo”, decía.

"Juan" contó también que Lorenzo le hizo limpiar sus talones y que le pasara crema por sus pies. Contó que en enero de 2002 alquiló una quinta en el barrio de Gonnet para pasar el verano y que él se mudó junto al cura: “Y literalmente me mudo a la quinta con él, hasta tenía mi pieza y las llaves del lugar. Una vez casi nos descubre acostados otro chico que vivía en la quinta y que formaba parte del grupo scout de Lourdes. Y ante esa situación, en la que casi nos descubren, cuando estábamos solos recuerdo que Lorenzo me decía: ‘zafamos, qué van a pensar estos’”.