Otra de Santiago del Estero: detuvieron a nena de 10 años por no usar barbijo

"Ella estaba con un mayor que estaba con barbijo, es una prima de ella (de 20 años). Estaba sentada en el banco, no había gente a esa hora. Mi nena no tiene el barbijo por problemas de salud, no se lo puso porque se olvidó y no la obligamos porque tiene problemas nasales", explicó la mujer, que vive en la localidad de Brea Ponzo que se encuentra a unos 80 kilómetros de la capital santiagueña.

“Cuando llego a la comisaría me informaron que estaba detenida porque no tenía el barbijo puesto. Llega mi esposo pedimos hablar con el Jefe de la Policía. Le preguntamos por qué la detuvieron, el Jefe dijo que la quería asustar para que tome conciencia de lo que hace. Cuando mi marido le pregunta por qué ley u ordenanza la detienen, amenaza con detenerlo a él”, explicó Evangelina Luque.

El comisario a cargo de la comisaría en la localidad de Brea Ponzo de Santiago del Estero fue separado de su cargo mientras se investigan los hechos.

Ese efectivo de la policía de Santiago del Estero fue denunciado. Se trata de Adrián Argañaraz, el titular de la policía: “La denuncia está hecha, esperamos que nos atienda la jueza y un psicólogo a mi hija. Anoche ella no durmió, me pregunta si ella luego va a poder salir en bicicleta”.

Luego del mal trago en la comisaría, los padres, Marcelo Darío Peñaloza, de 50 años, y Evangelina Luque, se retiraron con la menor. Para la mayor de edad, identificada como Yohana Figueroa, de 20 años, el Fiscal dispuso que se le labre un acta de infracción por el Decreto 580/2020 (falta de barbijo), pese a que lo tenía puesto.

El escándalo llegó al Congreso, dado que el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio le reclamó a la Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, que informe sobre si el organismo que conduce ha tomado intervención en el caso ocurrido en Santiago del Estado, donde una niña de 10 años, paciente oncológica, fue detenida en una dependencia policial por no utilizar barbijo.

"La policía no nos informó que la tenían detenida. Nos enteramos porque su prima llamó".

En una nota formal remitida a la funcionaria, la principal bancada opositora de la Cámara baja solicitan "la intervención, orientación y trabajo articulado con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero para establecer pautas y protocolos de actuación policial en procedimientos donde exista la presencia de niñas, niños y adolescentes para procurar su efectivo cumplimiento con el firme objetivo de prevenir, evitar e impedir prácticas de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes".

Por último, los diputados manifestaron "su compromiso de trabajar para erradicar cualquier práctica institucional que avasalle sus derechos y que permita ir hacia un trato acorde a su desarrollo biopsicosocial, corrigiendo y garantizando que todo efector de la ley y el orden público conozca y tenga la capacidad de evaluar con criterio su intervención en cada situación que involucre a niños, niñas y adolescentes".