Muere el insomnio: la mejor infusión para dormir como un bebé y levantarse con energía

infusion.jpg

La mejor infusión para dormir como un bebé y levantarse con energía

Para terminar con el insomnio, la infusión clave es a base de valeriana. Según Clinic Mayo los resultados de varios estudios indican que la valeriana, una planta alta y con flores que crece en praderas, puede reducir el tiempo que te tardas en dormir y ayuda a dormir mejor. De las muy diversas especies de valeriana, solo se han estudiado las raíces cuidadosamente procesadas de la valeriana officinalis.

Paso a paso para preparar esta infusión

Valeriana.jpg

Para preparar la infusión que ayuda a conciliar el sueño, basta con:

Calentar agua, sin que llegue a hervir.

Añadir las plantas secas o la bolsita de preparado.

Dejar reposar durante unos minutos. Se puede tomar fría o caliente

La dosis correcta

Clinic Mayo explica que la valeriana parece ser más eficaz después de tomarla regularmente durante dos o más semanas. Debido a que las dosis variaron en estudios sobre la valeriana y algunos estudios no fueron rigurosos, no está claro qué dosis es más eficaz o por cuánto tiempo debes tomar una dosis en particular.

Propiedades de la valeriana

Valeriana planta.jpg

