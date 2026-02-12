Mendoza se ubicó entre las provincias con más casos de gripe H3N2 durante enero

No se trata de cifras altas, pero el crecimiento fue sostenido a lo largo del mes.

Mendoza entre las que más casos de gripe registraron

Gripe H3N2 ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina En Mendoza y Santa Cruz fue donde más casos se detectaron de esta gripe en las últimas semanas de enero.

En ese escenario, Mendoza quedó entre las provincias con más contagios detectados. A fines de enero acumulaba ocho casos confirmados, la misma cantidad que Santa Cruz.

Eso la colocó en el primer lugar del registro nacional, incluso por encima de distritos con mucha más población, como Buenos Aires o CABA. Si bien los números no son alarmantes, el dato llamó la atención porque concentra la mayor cantidad de diagnósticos en el arranque del año.

Según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud en los informes oficiales, se trata de una de las variantes de la gripe A que actualmente está circulando y que se sigue de cerca para ver cómo evoluciona.

Hasta ahora no se observó que provoque cuadros más graves que los habituales ni un aumento fuera de lo común en las internaciones. Durante enero hubo pacientes internados por gripe en distintas provincias del país, pero los casos no fueron graves.

Recomendaciones para afrontar la gripe H3N2

Frente al aumento de casos, el Ministerio recordó la importancia de la vacunación antigripal en los grupos de riesgo, especialmente personas mayores, embarazadas, niños pequeños y quienes tienen enfermedades crónicas.

También insistió en las medidas básicas: no automedicarse, consultar al médico ante fiebre alta y síntomas respiratorios, lavarse las manos con frecuencia y ventilar los ambientes.

El panorama de enero muestra una circulación baja de virus respiratorios en general, pero con un crecimiento paulatino de la gripe (H3N2), como en el caso de Mendoza y Santa Cruz.