Maradona le respondió a Macri y le dio su apoyo a Alberto

Macri trazó un paralelismo entre Cristina y Diego Maradona, asegurando que decidió prescindir del ex futbolista cuando él era presidente de Boca: “Tuve que hace algo durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Fue sacar a Diego Maradona de Boca y de ahí se construyó. El peronismo está ante el mismo desafío: lograr separarse con Cristina de Kirchner. ¿Si la comparo con Maradona? En la irracionalidad, no en el talento”.

El mejor jugador de todos los tiempos contradijo el relato de Macri y le apuntó a través de las redes sociales con un comunicado:

“Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...”.

Lo cierto es que la mala relación entre Macri y Maradona perduró en el tiempo y se profundizó cuando el político tomó las riendas del país en 2015. El ex capitán de la selección argentina criticó al ex jefe de Estado públicamente en muchas oportunidades.

“Macri no conoce el barro, fue a La Boca y dijo ‘fango’. No, fango, no. Barro, hijo de mamá. Esto es barro, tierra y agua. Acá llovió ayer. Entonces lo que no puedo entender de los argentinos es que lo sigan votando y nos siga hundiendo”, fue otra de las resonantes frases de Maradona contra Macri en 2017, en una entrevista con Telesur. El año anterior había dicho en un entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales que veía a Argentina de rodillas con Macri en el Gobierno.