Los secretos del Malbec blanco contados por Maximiliano Ortiz, el enólogo que lo creó

Estas son las dos últimas innovaciones que la Bodega Trivento lanzó al mercado en los últimos meses. White Malbec sorprendió positivamente por haber sido un proyecto que parecía muy difícil, pero que el enólogo logró conseguir el resultado tal como lo habían pensado. Y Organic Wine sigue esa misma línea.

Trivento, de la compañía chilena Concha y Toro, es la marca argentina de vinos más vendida en el mundo. Incluso, en el 2020 Trivento Reserve fue la marca de bebida alcohólica que más creció junto con Corona y Heineken en Inglaterra.

Con todo su corazón puesto en el vino, Maximiliano recordó que la historia de la idea del Malbec blanco de uvas tintas "es muy linda". Fue en un encuentro con todos los colaboradores de la bodega donde debían expresar lo que debía tener un buen vino. Una de las palabras que les resonó a todos fue "innovación". Tomó forma, hasta que llegaron a la idea, pero no sabían cómo iban a lograrlo.

Maximiliano Ortiz, enólogo Bodega Trivento white malbec.jpg El White Malbec se instaló en el mercado y hoy otras bodegas se meten en este nuevo segmento. Martín Pravata/ Diario UNO

"Eso fue en el 2018. En la cosecha 2019 lo empezamos a trabajar y quedé liderando ese proyecto, pero con una presión porque todos los colaboradores de Trivento que habían participado del desarrollo de ese vino, cada vez que me veían me preguntaban cómo iba el Malbec blanco. Pero para llegar al resultado esto es muy prueba y error. Así que, con una presión linda, pero presión al fin", recordó el enólogo.

- ¿Y cómo lo lograron?

-Ya en el 2020, con una técnica más depurada, más fina, fuimos mejorando muchísimos detalles y ahí es donde explota White Malbec, y seguimos con esta tendencia de crecer en volumen. Me sorprendió muchísimo cómo impactó en el mercado, cómo abrimos puertas a nuevos consumidores. La parte que me daba miedo era cómo lo iban a ver mis colegas y tuve siempre comentarios muy positivos. Incluso hay muchas bodegas que lo están desarrollando y nos pone muy orgullosos, porque generamos un segmento. No va por el lado de la competencia, sino decir qué bueno que otra gente se anime a hacerlo.

White Malbec arrancó en 2019 con 30.000 cajas de 9 litros cada una, trepó a buen ritmo y en el 2022 llegaron a una producción de 170.000 cajas.

Maximiliano Ortiz, enólogo Bodega Trivento 5.jpg El nuevo integrante de la familia es el Organic Wine, sin sulfitos, con un aroma y sabor único. Martín Pravata/ Diario UNO

Nuevo integrante

Lejos de conformarse, la bodega busca de manera constante innovar y lograr nuevos productos. En esa línea, se propusieron tener su propio vino orgánico, pero Maximiliano Ortiz le agregó una complejidad más, que no tuviera nada de sulfitos: "Trivento siempre trabaja muy fuerte con el tema de la sustentabilidad, así que necesitábamos coronar todos estos temas y no podíamos no tener nuestro vino orgánico".

"Me dieron total libertad. Mi aporte fue dar un paso más y hacer algo sin sulfitos, siempre con la idea de seguir con esto de la sustentabilidad y de vinos naturales. Era un mundo totalmente nuevo para mí y los resultados son muy muy interesantes", soltó Maximiliano con orgullo.

Maximiliano Ortiz, enólogo Bodega Trivento 4.jpg Para el enólogo Maximiliano Ortiz, el White Malbec y el Organic Wine fueron los desafíos más complejos que tuvo por el momento. Martín Pravata/ Diario UNO

- ¿Qué significa que no tenga sulfitos?

-Es uno de los desafíos más grandes. El anhídrido sulfuroso es un compuesto que ayuda a proteger los vinos de oxidaciones, entre otras funciones que cumple. Al hacerlo sin sulfito hacés que el vino se exprese 100% como es la uva, porque también el anhídrido sulfuroso tiene como perjuicio que usándolo en exceso te puede bajar el color o te aplasta un poco los aromas. Por eso acá te encontrás un vino que se expresa en su totalidad. Y cada vez que lo pruebo me hace acordar mucho a cuando iba al viñedo para darle el punto de cosecha, que yo probaba la uva y me lleva a ese momento de la fruta fresca, la fruta roja, tiene eso de lindo.

Cuando empezaron en el 2021 arrancaron con una producción de 3.000 cajas de 9 litros, y ya en lo que va del 2022 saltó a 5.000 cajas.

"Es una producción chica, pero de a poco va creciendo. Y si seguimos creciendo en este nicho de vinos orgánicos, no hay que descartar en un futuro pensar que Trivento tenga una bodega 100% orgánica", destacó el enólogo de Trivento Reserve.

Lo que se viene en el 2022

Si bien Maximiliano Ortiz no quiso dar detalles sin antes tener desarrollado su nuevo producto, reveló que están en pleno proceso y está muy contento con los primeros resultados. "Va a haber blanco, tinto y rosado. Puede ser muy interesante y bastante irruptivo. Es algo que no está muy fuerte hoy en el mercado".

Un poco sobre Maximiliano

- ¿De dónde surgió tu interés por la enología?

- Es muy loco porque directamente en mi familia no hay nadie relacionado a la industria. Yo hice la primaria y secundaria en el colegio Murialdo. Era el último año de secundaria, estábamos estudiando química orgánica y uno de los trabajos prácticos que había que hacer era elaborar un vino. Éramos grupos de 10 personas, con 17 y18 años recién cumplidos, nos pusimos a elaborar vino, y me encantó. Todo eso que había atrás, ir a los viñedos, probar la uva, esa elaboración que fue súper casera, y dije 'esto me gusta'. Empecé al otro año a estudiar Enología en la Facultad Don Bosco. Nunca supe qué pasó con ese vino de la secundaria. Creo que lo llegamos a fraccionar, pero hoy elaborar millones de litros es muy loco.

Maximiliano Ortiz, enólogo Bodega Trivento 2.jpg Maximiliano aseguró que ya trabaja en nuevos productos de Bodega Trivento. Adelantó que habrá blanco, tinto y rosado. Martín Pravata/ Diario UNO

Maximiliano es hincha de Boca y de Murialdo. Dijo que en su adolescencia iba a todos los partidos, pero que ya perdió la costumbre. Está casado con una mujer que es de Buenos Aires y que también está vinculada con la vitivinicultura ya que vende insumos a bodegas. Con ella tiene dos hijos, uno de 4 años, y otro de solo seis meses.

En su adolescencia analizó estudiar Medicina, pero pensaba que era una carrera muy sacrificada. Cuando conoció cómo era el proceso de elaboración del vino quedó fascinado.