Las tormentas afectaronn a Mendoza con crecidas en arroyos y zanjones

El pronóstico del tiempo se cumple durante este martes, tal como indicaron las alertas meteorológicas. Las lluvias afectaron el Valle de Uco y las tormentas se desplazaron hacia el Gran Mendoza, donde pueden llegar acompañadas de granizo. Estas condiciones se estimó qie se mantendrán durante el resto del día y se extenderán hacia la Zona Este.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó que las tormentas avanzaron hacia el Gran Mendoza pasado el mediodía y afectaron especialmente el oeste de Capital y Godoy Cruz, donde se formó una nube granicera.
En la zona de montaña hubo crecidas como la que se dio en el arroyo El Salto a la altura de Las Chacritas. Los ríos y otros cauces del área cordillerana tuvieron importantes desbordes que, en algunos casos, provocaron cortes de tránsito en algunas calles. Esto último oocurrió, sobre todo, en Potrerillos.
También se vieron afectados algunos zanjones como Los Cirulos y el Cacique Guaymallén. En el primero hubo un incidente porque las aguas arratraron a una mujer.
Viale indicó que la jornada se presentaría muy calurosa y con una humedad muy alta, lo que hizo que se formaran las tormentas desde temprano.
"Contingencias Climáticas no descarta la posibilidad de granizo en el oeste del Gran Mendoza, en la zona del piedemonte", dijo a Radio Nihuil.
Alerta por tormentas en Mendoza
El especialista agregó que en el Valle de Uco se formaron muchas celdas de tormentas, y que este martes se mantendrá muy inestable. "No se descarta que se produzcan tormentas en el resto de la provincia, especialmente hacia la zona Este".
Por su parte, el meteorólogo Pedro Vicare, alertó en su cuenta de X: "Atención, severa tormenta se aproxima a la Ciudad y Gran Mendoza con riesgo de granizo".
Maximiliano Viale agregó que mañana miércoles 31 de diciembre se espera un día muy parecido al de hoy, en medio de una ola de calor con alta humedad.
"Continua la inestabilidad con posibles tormentas para el miércoles y también el jueves", remarcó, y recomendó que la mesa para la cena de fin de año sea bajo techo.