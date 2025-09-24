Inicio Sociedad La Matanza
Horror

La Matanza: encontraron tres cuerpos e investigan si son de las chicas desaparecidas

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez se encuentran desaparecidas desde el pasado viernes. Ya hay al menos 4 detenidos en el caso

Por UNO
Los investigadores no informaron si los cuerpos pertenecen a las jóvenes desaparecidas.

Este miércoles, la Policía Bonaerense ha confirmado el hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela, en el marco de los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las tres chicas desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza.

Encuentran tres cuerpos y analizan si son de las chicas desaparecidas

Según informó NA, uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de una camioneta blanca, que tiene características similares a las que se habrían subido las chicas el pasado viernes. La información de donde se encontró el tercer cuerpo aún no fue revelada.

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

De este modo, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda, donde los efectivos encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre" y que fueron detenidos.

la matanza, chicas desaparecidas

Las tres jóvenes salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre, en el Complejo 17 de Camino de Cintura, en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda. De acuerdo a la información citada por Página 12, una de las hipótesis es que las jóvenes eran trabajadoras sexuales y habían salido tras ser contactadas por supuestos clientes.

