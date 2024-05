La lista de razas de perros que más muerden

6- Terriers

terrier.jpg Los terriers tienen mucha energía y están acostumbrados a morder a su presa.

Estos pequeños y simpáticos perros pueden parecer fáciles de criar, pero lo que mucha gente no sabe es que se agitan fácilmente y necesitan muchísimo ejercicio. Criados para cazar animales pequeños como roedores, los terrier están acostumbrados a morder su presa, por lo que su instinto natural muchas veces los traiciona.

5- Cane Corso y otras variedades de bulldogs

cane-corso.webp Estas razas están criadas para ser guardianas.

Estas razas fueron creadas para tener mordidas poderosas, por lo que algunas son potencialmente peligrosas. Si bien en general son calmas, pueden pasar a modo agresivo en un instante, por lo que hay que estar atentos. Una buena crianza los transforma en compañeros ideales y muy guardianes.

4- Chihuahuas

chihuahua.jpeg No hay que fiarse del tamaño de los chihuahuas.

No hay que confundirse: cuando hablamos de mordidas, no sólo nos referimos a mordidas peligrosas. Los simpáticos chihuahuas tienen muy mal carácter, y con sus afilados dientes pueden hacer bastante daño, sobre todo a niños. Con su naturaleza sobresaltada no es raro que muerdan, y si tienen mal carácter, son animales que dan miedo.

3- Pastores alemanes

pastor-aleman.jpg Los pastores alemanes pueden ser perros agresivos con los extraños.

Esta raza es extremadamente guardiana, por lo que se pueden volver agresivos con los extraños si no están bien entrenados. Su poderosa mordida hace que además sean potencialmente peligrosos, por lo que no es raro que hayan sido elegidos como compañeros de policías y otras fuerzas del orden.

2- Rottweilers

rottweiler.webp Esta poderosa raza fue criada para el trabajo, y tiene mucha energía.

Esta raza no se crió para la agresión, sino para el trabajo, pero por su gran tamaño y apariencia intimidante pronto pasaron a ser guardianes. Sin el ejercicio y la crianza adecuados se pueden volver agresivos, algo que es muy peligroso considerando lo imponentes que son. En cambio, si están bien criados y entrenados, son de las razas más cariñosas y compañeras.

1- Pitbulls

pitbull.webp Los pitbull encabezan la lista más por los dueños que los crian mal que por una predisposición a la agresividad.

Los extensos estudios que se realizaron indican que los pitbulls no son una raza innatamente agresiva, a pesar de que son la raza más utilizada en peleas de perros. Pero, lamentablemente, las pobres condiciones en las que viven muchas veces hacen que se vuelvan ingobernables, y un verdadero peligro. Quienes quieran un pitbull como mascota deben entender las necesidades de esta raza, que son muchísimo ejercicio y la habilidad para socializar desde muy cachorros.