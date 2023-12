La Justicia otorgó arresto domiciliario a la madre de Felipe Mohammad Loncarich

Una vez concretada esa acción, Carolina Loncarich podrá desplazarse dentro de la vivienda y tendrá prohibido salir de la misma. En caso de hacerlo, el centro de monitoreo dará la señal de alarma.

Loncarich.JPG Carolina Loncarich.

El caso de la madre de Felipe Mohammad Loncarich

No podrá tener contacto alguno con el menor de edad, a quien no ha vuelto a ver desde mayo último, ni con el entorno del niño, que se completa con el padre y ex pareja suya.

Para acceder a este beneficio se firmó una caución de $300.000 durante una audiencia celebrada en el Polo Judicial.

Lo positivo para ella y su entorno es que deja la prisión después de casi 7 meses para afrontar el tramo final del proceso y el desenlace.

Carolina Loncarich fue detenida el 24 de mayo en Buenos Aires. Estaba con Felipe y ambos habían sido buscados desde comienzos de ese mes ya que el niño debía, por decisión de la Justicia de Familia, retomar el vínculo con el padre.

A fines de mayo Loncarich fue alojada en la cárcel de Mujeres, aunque por cortos espacios fue derivada al neuropsiquiátrico El Sauce por el frágil estado de su salud emocional.

La audiencia de prisión preventiva debió llevarse adelante la semana pasada pero fue reprogramada por cuestiones operativas del Tribunal.

La acusación está a cargo del fiscal Gabriel Blanco, quien promovió la imputación que sigue vigente. El proceso penal que determinará si Loncarich va o no a juicio por el delito de sustracción de menores continuará en 2024.

La defensa técnica, a cargo del abogado Andrés Ramos, se mostró expectante por las pruebas en el expediente y las que aún deben producirse con la mira puesta en que la Justicia deje sin efecto la acusación.

