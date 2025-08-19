La DGE estableció un curso ingreso para los alumnos de carreras terciarias públicas y privadas

Profesorado de matemáticas Instituto Tomás Godoy Cruz.jpeg Alumnos del profesorado de Matemáticas en una clase del Instituto Tomás Godoy Cruz, dependiente de la DGE. Foto: UNO / Axel Lloret

Y se subrayó que "dichos indicadores reflejan desafíos urgentes en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales, particularmente en competencias lógico-matemáticas, que requiere una respuesta integral desde las políticas educativas".

"Mientras que en el área de Lengua, si bien un 5,5% de estos alumnos alcanzaron el nivel avanzado, se observa un desempeño mayoritario en niveles satisfactorios (51,5%) y básicos (28,1%), siendo el 14,9% los que se ubican por debajo del nivel esperado", continuó la argumentación de los funcionarios de la DGE.

La DGE lanzó un curso para el ingreso a carreras terciarias

La DGE, a través de la dirección de Educación Superior, fijó como nuevo requisito la realización de cursos nivelatorios para que los alumnos comiencen su trayectoria con los saberes básicos de Matemáticas y Lengua.

tadeo cornejo.jpg Tadeo García Zalazar, titular de la DGE, junto al gobernador, Alfredo Cornejo, y la vicegobernadora, Hebe Casado.

El dispositivo tiene que ver con la aprobación de estándares básicos comunes en Lengua y Matemática como condición académica inicial, sin vulnerar el ingreso irrestricto previsto en la ley.

Además, prevé implementar cursos de nivelación y apoyo intensivo para quienes no alcancen el puntaje mínimo, con el fin de garantizar inclusión y permanencia en el sistema educativo.

El objetivo es mejorar aprendizajes en competencias clave (lectura, escritura, razonamiento lógico-matemático) y asegurar la calidad de la formación docente y técnica.