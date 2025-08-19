Inicio Sociedad alumnos
Nuevos requisitos

La DGE estableció un curso ingreso para los alumnos de carreras terciarias públicas y privadas

La DGE emitió una resolución que se aplicará de manera gradual para asegurar los niveles básicos en Lengua y Matemática en los alumnos ingresantes

Melisa Stopansky
Melisa Stopansky
Los nuevos alumnos de carreras terciarias deberán pasar por un curso nivelatorio de Matemáticas y Lengua para comenzar su trayectoria en la Educación Superior.

En Argentina, uno de cada tres alumnos llega al secundario sin comprender textos de manera adecuada, según datos de Unicef y Unesco. La problemática se arrastra hasta la universidad o en la trayectoria en carreras terciarias. La Dirección General de Escuelas (DGE) fue la primera del país en medir el desempeño de los futuros docentes con pruebas estandarizadas. Ahora, lanzó un curso de ingreso para testear los saberes básicos de Matemáticas y Lengua en el ingreso a la docencia o tecnicaturas públicas y privadas.

Según la resolución que impone el nuevo requisito, este curso mantendrá el ingreso irrestricto a las carreras de Educación Superior y tendrá dos etapas: una en el período 2025-2026 , y el segundo, en 2026-2027 en adelante.

Entre los datos que respaldaron la decisión del lanzamiento de un Dispositivo Único de Ingreso se detalló: "Los resultados de las pruebas Aprender 2024 en Mendoza, evidencian una situación preocupante en el área de Matemática, donde el 54,9% de los alumnos de quinto y sexto año de nivel secundario que participaron en la evaluación se ubican por debajo del nivel básico, el 31,2% alcanzó el nivel básico y solo el 13,9% demostró un nivel satisfactorio, sin registrarse desempeños en el nivel avanzado".

Alumnos del profesorado de Matemáticas en una clase del Instituto Tomás Godoy Cruz, dependiente de la DGE.

Y se subrayó que "dichos indicadores reflejan desafíos urgentes en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales, particularmente en competencias lógico-matemáticas, que requiere una respuesta integral desde las políticas educativas".

"Mientras que en el área de Lengua, si bien un 5,5% de estos alumnos alcanzaron el nivel avanzado, se observa un desempeño mayoritario en niveles satisfactorios (51,5%) y básicos (28,1%), siendo el 14,9% los que se ubican por debajo del nivel esperado", continuó la argumentación de los funcionarios de la DGE.

La DGE lanzó un curso para el ingreso a carreras terciarias

La DGE, a través de la dirección de Educación Superior, fijó como nuevo requisito la realización de cursos nivelatorios para que los alumnos comiencen su trayectoria con los saberes básicos de Matemáticas y Lengua.

Tadeo García Zalazar, titular de la DGE, junto al gobernador, Alfredo Cornejo, y la vicegobernadora, Hebe Casado.

El dispositivo tiene que ver con la aprobación de estándares básicos comunes en Lengua y Matemática como condición académica inicial, sin vulnerar el ingreso irrestricto previsto en la ley.

Además, prevé implementar cursos de nivelación y apoyo intensivo para quienes no alcancen el puntaje mínimo, con el fin de garantizar inclusión y permanencia en el sistema educativo.

El objetivo es mejorar aprendizajes en competencias clave (lectura, escritura, razonamiento lógico-matemático) y asegurar la calidad de la formación docente y técnica.

