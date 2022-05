La apasionante vida del mendocino Juan Pablo Egea, camarógrafo de realities de aventura y supervivencia

juan-pablo-egea (1).jpg

El realizador tiene 43 años, una experiencia impresionante, y como buen freelance -autónomo- su vida es totalmente nómade, viajando por el mundo, llevando la lente de la cámara a los lugares más peligrosos y a situaciones más insospechadas. Comenzó con un reality vasco grabado en nuestro cerro Aconcagua, y ya no paró.

Una vida de película

"No me atrae tener una productora, eso sería anclarse, y no me llama la atención. Ser freelance me permite hacer un reality de supervivencia, llegar a casa, y en unos días ya estoy haciendo un comercial para una bodega. Antes de irme estuve trabajando en una película para Netflix, en Cafayate y Catamarca, operando un steady (steadicam), que es un chaleco con un brazo y un poste donde va la cámara", explicó Egea sobre su vocación, la que apenas le da tiempos para descansar o su familia, en especial a su hijo Cipriano, de seis años -El Tano-.

“Todo eso que aprendiste a través de los años en la montaña, para ser autónomo, y poder realizar tu trabajo, es lo más divertido de la situación. Andar por esos lugares extremos, es lo que te mueve” “Todo eso que aprendiste a través de los años en la montaña, para ser autónomo, y poder realizar tu trabajo, es lo más divertido de la situación. Andar por esos lugares extremos, es lo que te mueve”

El inicio profesional tuvo un punto en particular. "El estilo de vida de vivir en la montaña va un poco con esta profesión. Comencé a hacer realities con la cámara, como algo más específico, y en una época en que se grababan muchos en Aconcagua (2008-09), vinieron unos vascos, con un programa que aún se sigue haciendo, que es un programa de supervivencia que se llama El Conquistador del Fin del Mundo -aún se emite-, porque se hacía en el Sur de Argentina, y era el programa más visto en el País Vasco".

Atrás quedaron sus años como técnico en informática, donde descubrió la aplicación de esta con lo audiovisual, que fue su primer amor juvenil. Al principio había hecho cosas amateurs por su cuenta, y luego con productoras pequeñas de Mendoza.

juan-pablo-egea-02 (1).jpg

"Cuando vinieron los vascos a grabar al Aconcagua me puse en contacto con el director, le escribí un poco de caradura, y le expliqué qué hacía cámara, amaba la montaña, y así entré al mundo de los realities de supervivencia", recordó Juan Pablo aquel paso inicial.

"Luego de hacer El Conquistador del Aconcagua y El Conquistador del Fin del Mundo, comencé a trabajar con ellos una vez por año. Más allá del formato audiovisual, la experiencia de esos ambientes, haciendo lo que más te gusta, es lo que realmente atrae", agregó el nacido en Godoy Cruz.

juan-pablo-egea-aconcagua.jpg Dos pasiones juntas: la cámara y la cumbre del Aconcagua.

Los sueños de adolescente

El primer contacto con lo que sería una apasionada vocación para Egea llegó pronto. “El tema de las cámaras es algo que me gustó desde muy chico, y el primer contacto que tuve y que me hizo pensar que esto podía funcionar fue a los 13 años, en primer año de la secundaria. Iba a la escuela técnica –Gabriel del Mazo- y tenía un profesor de Comunicación Social, una materia muy por afuera de lo técnico, y él tenía una cámara Panasonic M-9.000, en formato VHS. Era una cámara profesional y un mundo nuevo para mí”.

"Luego llegaron algunas cámaras propias, empezar a grabar cosas como hobby. Después comencé a trabajar en algo más tecnológico, en una empresa de informática, donde estuve un tiempo con ellos", recordó Juan Pablo, y agregó: "Había una parte muy interesante, que era el soporte técnico y armado de islas de edición (video) y esto me acercaba a este mundo. Mis primeros trabajos tuvieron más que ver con la aplicación de las computadoras en el ambiente audiovisual".

Luego completó: "Trabajé para móviles en vivo de la Liga Argentina de Vóleibol, para ESPN, operando las computadoras que hacían la gráfica, u operaba la máquina de VTR (Video Tape Recorder) para las repe (repeticiones), y ese tipo de cosas. Este fue el acercamiento profesional a lo audiovisual. Yo quería llegar a lo que soñaba, hacer cámara".

La pasión ya era un modo de vida y de constante aprendizaje. "Fui a SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina), en Buenos Aires. Posteriormente me vine de vuelta a Mendoza y ya empecé a trabajar de una forma más dedicada, dejando de lado lo informático. Ya me lancé a lo que es hacer documentales en productoras pequeñas de Mendoza.

juan-pablo-egea-03 (1).jpg

Del Aconcagua a la selva centroamericana

Una vez metido en el universo de la telerrealidad, el mundo ya fue su oficina de trabajo. "Luego del trabajo con los vascos vino una etapa con una productora argentina que hacían este tipo de producciones por todo el mundo. Cuando terminé esto me llamaron para ir a (República) Dominicana, donde se grababa el programa Survivor (La versión de Estados Unidos se televisa por la cadena CBS) para Turquía y Grecia, que afuera fue muy famoso, y aquí en Argentina no funcionó mucho", explicó el camarógrafo.

"El año pasado la gente de Discovery (Channel) decidió hacer Naked and Afraid (Supervivencia al Desnudo) en versión para Latinoamérica y Brasil. Por cuestión de idioma y locaciones, convocaron a una productora latinoamericana", dijo, y agregó: "Ahí me convocaron a través de un productor, por la experiencia, junto a otros camarógrafos argentinos. Los requisitos eran saber hablar también portugués e inglés".

juan-pablo-egea-aconcagua-01.jpg Egea y el plus que tiene como camarógrafo en la vida natural: la de ser montañista y estar preparado física y mentalmente para situaciones extremas.

El formato es muy dinámico y exigente en este tipo de programas, y así lo reconoció Egea. "En este formato se trabaja como realizador –además de la cámara- por estar en lugares aislados, ya que llevás adelante la historia. La realización no solamente comprende la operación de la cámara, sino también el desarrollo narrativo de cada situación. El año pasado fue un éxito, sobre todo la versión Brasil, y este año nos volvieron a convocar de Discovery".

Una profesión apasionante y peligrosa

Lejos de ser un trabajo como cualquier otro, el de los realizadores documentalistas es un mundo de aventuras, pero de peligros y exigencias. "Yo siempre he trabajado freelance. Es que este tipo de trabajos te obliga a que sea así. Hoy estás acá, mañana no se sabe dónde. No se puede planear a largo plazo, por el tema de los viajes. Es un poco cómo funciona el mercado audiovisual. Los técnicos, realizadores y otros, son freelance", explicó el godoicruceño.

"Existe un peligro por el trabajo en el exterior. Pero se trabaja con medidas de seguridad muy pensadas y muy serias. Se trata de no hacer cosas muy arriesgadas, o al límite, estás haciendo televisión, un programa, pero no exponiendo la vida. Hay que contar algo, y tenés que ser consciente de todo el entorno, y no te podés exponer. Sabés que hacen 26° bajo cero, y que si dejás una mano afuera se te va a congelar", detalló Egea.

juan-pablo-egea-01 (1).jpg

“En el Sur, una mañana, antes de salir, cayó una nevada, y no podíamos salir. Así que tuve que hacer un tramo en una moto de nieve, y luego caminar cuatro kilómetros con la nieve a las rodillas, para llegar a un lugar donde me fue a buscar una camioneta”, contó a modo de anécdota. "Si no tenés en cuanta las distancias y horas de sol, corres peligro", añadió.

Pero las destrezas de este mendocino no se circunscriben al manejo de la cámara, la experiencia de andinista pesa, y mucho. "La experiencia de la montaña me ha servido, ya que uno sabe hasta dónde llegar y cómo manejarse. Por ejemplo, te llevan a un glaciar, y uno sabe cómo manejar el tema y armar una estructura de seguridad para rapelear hasta la mitad de una pared de hielo. También puedo hacer tomas submarinas, ya que tengo la licencia PADI (Professional Association of Diving Instructors) de buceo, que habilita para trabajar bajo el agua.

"En estos trabajos, donde cambiás en forma permanente de ambiente, te van capacitando para el ambiente específico en el que estás. Si estás en la selva, tenés que saber qué tipo de animales, y su comportamiento; si son agresivos o ponen en riesgo tu vida", destacó Juan Pablo.

Para finalizar, Juan Pablo Egea habló del futuro inmediato, como es común en su vida itinerante "Ahora estoy descansando en casa tras dos meses en Colombia. Tengo algunos proyectos que tienen más que ver con la ficción y comerciales", informó.

Explicando que no sólo hace realities, sino también ficción, destacó algunos trabajos interesantes en que participó. "La miniserie de Netflix que grabamos en Argentina tiene a Luisana Lopilato como actriz. También participé de la miniserie Ringo, sobre la vida de Oscar Bonavena, para Star Plus; y hace poco vinieron a grabar Mercedes Morán, Darío Grandinetti, y Jorge Marrale, todos unos excelentes profesionales y mejores personas", concluyó.

►TE PUEDE INTERESAR: Suarez prepara la agenda del viaje a Canadá en busca de inversores para Potasio Río Colorado

► Te puede interesar: Giuliana Lucoski presentó movimientos leves de sus cuatro miembros y abre sus ojos