Raúl Adriazola

La cuarentena ha sido un freno efectivo para evitar la propagación incontrolada del virus Covid-19, y el aislamiento, que ya lleva más de 70 días, va generando efectos secundarios, especialmente en la parte económica, ya que hay gente que vive de un trabajo o actividad diaria, y si no trabaja no cobra.

Uno de los tantos grupos es el de los custodios de boliches y eventos, que al estar cerrados los locales bailables y cancelados los eventos están inactivos. Están elevando pedidos al gobierno y la Legislatura, pero no piden subsidios, sino que ofrecen una contraprestación muy coherente y útil para la sociedad: auxiliar a la fuerza pública para el control social en la cuarentena.

Yamila Sarmiento trabaja en la custodia de lugares de esparcimiento, y no ha querido quedarse de brazos caídos, y con su mente muy activa, ha generado un espacio, no de petición o reclamo, sino de propuesta, para que ella y sus colegas tengan forma de seguir trabajando. Así es que han formado una agrupación denominada Agrupación de Custodios de Boliches y Eventos (A.Cu.ByE), en tratativas para registrarla en la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) como Asociación.

Propuesta para trabajar

"Queremos trabajar. No pedimos no pedimos ni bonos ni bolsones de mercadería que nos calme el hambre de hoy. Ofrecemos trabajar, para seguir aportando un servicio a la sociedad, y a cambio que nos den algo para pagar el monotributo, porque si no se genera pérdida a la Provincia, o por lo pronto que nos rebajen una parte del impuesto", explicó claramente Sarmiento sobre la propuesta que están elevando a las autoridades (ya han enviado escritos al senado y Gobierno provincial).

"Somos una agrupación que aún no tiene los papeles para quedar registrados como asociación, pero ya estamos en contacto con Noelia Villafañe de los Monotributistas Asociados República Argentina –MARA- que se interesó en nuestra lucha y como organizarnos. Estamos elaborando una presentación. También se llevó una nota a la Legislatura y a Casa de Gobierno poniendo en conocimiento a las autoridades de lo que estamos proponiendo", agregó Yamila.

"Somos casi unos 10.500 inscriptos en el REPRIV (Registro de Empresas Privadas de Investigación y Vigilancia), y vale aclarar que no somos seguridad privada de empresas, somos particulares y por eso pagamos monotributo. Nuestra credencial dice que somos custodios de boliches", informó la trabajadora especializada en custodia.



Petición elevada a la Legislatura, al igual que al gobierno provincial por los trabajadores autónomos de seguridad privada de Mendoza.

"Lo que pedimos al gobierno es que nos exceptúen del pago del monotributo ya que al no tener trabajo se nos está generando una deuda muy grande, y el problema es que cuando tengamos que ir a renovar nuestras credenciales, si hay deuda, no lo vamos a poder hacer, y por ende no vamos a poder trabajar", detalló Sarmiento, que agregó: "La gente de MARA nos explicó que este impuesto no es provincial, sino nacional, y nos ha incluido en su causa, para pedir la excepción o una rebaja".

Auxiliar a la fuerza pública en el control social

"A nivel provincial vamos a presentar también una posible solución al gobierno. No queremos llevar otro problema, ya que tienen muchísimos. Nosotros, como personal de seguridad y custodios de boliches y eventos, vamos a ofrecernos como apoyo de la fuerza pública. La idea es sólo ayudar a mantener el orden social. No es que nos vamos a acoplar a combatir la delincuencia, ya que son muy pocos los que están habilitados a usar armas", aclaró Yamila.

"Nosotros nos ofrecemos como un refuerzo en cuanto al control de los ciudadanos. Que la policía esté donde realmente se necesite, no en calles San Martín y Godoy Cruz para controlar un vehículo o si alguien tiene barbijo o no" Yamila Sarmiento, impulsora de A.Cu.ByE

Hilvanando fino, Sarmiento explicó cuales puede ser las funciones que pueden llevar adelante: "Podemos controlar en los comercios, que ingrese la cantidad que debe ingresar, a quien le corresponde salir por el número de documento. Creo que estamos haciendo un pedido lógico, coherente, y no vamos a ir amontonado a Casa de Gobierno a gritar que abran los boliches", dijo la custodia mendocina.

"Somos gente capacitada. Muchas veces la gente nos tilda de “patovicas”, pero hemos hecho cursos y eso es lo que vamos a presentar en el proyecto, tenemos conocimiento de cómo tratar a la gente, de primeros auxilios, y conocimiento básico de leyes. Nos ofrecemos desde la necesidad, ganas y capacidad que tenemos", concluyó Yamila Sarmiento con su propuesta.