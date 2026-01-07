En un mundo donde cada puerto y cada ruta marítima tiene valor estratégico, la decisión de Japón de equipar un colosal enclave portuario en América Latina refleja su intención de fortalecer conexiones, ampliar influencia y asegurar un papel activo en el flujo de mercancías que atraviesan océanos.

Puerto Armuelles, en Panamá

Japón apunta a un país de América Latina y lo equipa con colosal puerto: el nuevo hub logístico de la región

Según el Gobierno de Panamá, se trata de la intervención de Japón en Puerto Armuelles, en Panamá, uno de los puertos más prometedores y en expansión de América Latina. La nación asiática ha puesto su experiencia al servicio de este proyecto, planeando establecer un centro de mantenimiento para más de 500 embarcaciones y mejorar la infraestructura portuaria de manera integral.