Humberto Scherl integra el equipo de cirujanos del Notti que hizo una operación inédita en el país

La iniciativa de los senadores Juan Carlos Jaliff, Alejandro Diumenjo y Pablo Priore también premió el trabajo y la participación de los equipos completos de los Servicios de Cirugía, Gastroenterología, Oncología, Clínica Pediátrica, Laboratorio, Endocrinología, Diagnóstico por Imágenes y Nutrición Clínica del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, quienes colaboraron ampliamente para la recuperación de la pequeña paciente oncológica.

La madre de Nayla, luego de las exitosas operaciones a su hija, agradeció a los profesionales del hospital público mendocino: "El diagnóstico fue devastador, tenía miedo. Gracias a Dios y a los médicos, mi hija salvó su vida".

notti-nayla-senadores.jpg Los senadores que propusieron la distinción, el vicegobernador Mario Abed, el cuerpo médico del Notti y la niña Nayla y su mamá en la Legislatura provincial.

La historia de una operación inédita

Uno de los profesionales cedió espacio de su invalorable tiempo para contar la historia de las delicadas intervenciones quirúrgicas que sacaron a la niña de su grave cáncer de páncreas. Humberto Scherl explicó que una de las primeras dificultades es la tristeza de ver a un niña tan pequeña con una enfermedad que puede ser terminal.

"Nosotros, a pesar de que llevamos años en esto, no podemos ser inmunes al dolor de los niños. Tenemos hijos, y al ver casos tan graves como un cáncer, te hace pensar que podría ser tu hijo. Uno no puede entender que un tumor maligno no tenga solución en un niño", dijo el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Notti, que agregó: "Afortunadamente, en el 90% de los casos podemos tener un final feliz. Ahí tenemos doble satisfacción, pero el otro 5 o 10% te mata".

"Respecto al caso de esta nena, la dificultad estuvo en que es una patología sumamente infrecuente. Se trata de un tumor en la cabeza del páncreas. Ya del páncreas es muy poco frecuente, y de la cabeza del páncreas, donde cambia totalmente la cirugía, es muchísimo menos frecuente. Para nosotros, casos frecuentes, se tienen unos 10 en Mendoza, o sea que dos en 40 años, es inusual", explicó el médico egresado de la UNCuyo.

Una de las complejidades del caso era lo inusual del cuadro. "Recabando la historia de los últimos 40 años, aparte de esta nena, hemos encontrado un solo caso más en Mendoza. Aquel primer caso, de hace 30 años, fue derivado a Buenos Aires. Generalmente se enviaba al Hospital Garrahan o al Italiano, donde tenemos nuestros contactos", detalló Scherl.

"Sacar un tumor en la cabeza del páncreas, se da solamente en caso de un tumor maligno, un cáncer, y aquí nunca lo habíamos hecho. La intervención es una duodenopancreatectomia, y se hace mucho en adultos; es frecuente el cáncer de páncreas, y para adultos, hay cirujanos que son especialistas en este tipo de cirugías nomás. Esta fue la primera hecha a un niño en Mendoza" "Sacar un tumor en la cabeza del páncreas, se da solamente en caso de un tumor maligno, un cáncer, y aquí nunca lo habíamos hecho. La intervención es una duodenopancreatectomia, y se hace mucho en adultos; es frecuente el cáncer de páncreas, y para adultos, hay cirujanos que son especialistas en este tipo de cirugías nomás. Esta fue la primera hecha a un niño en Mendoza"

El cirujano, con especializaciones en el Garrahan y en España, señaló en forma sencilla la complejidad del trabajo. "La operación es sumamente difícil, para poder sacar la cabeza del páncreas, hay que sacar el duodeno y la mitad del estómago. Por eso es que requerimos la ayuda de algún cirujano de experiencia, en este caso, de adultos, que nos ayudó a operar. Llamamos al doctor Jorge Bufaliza, que trabaja como especialista en el Hospital Lagomaggiore".

"La operación salió muy bien, ni siquiera hizo falta hacer quimioterapia, pero con el tiempo, luego de la operación, que fue muy invasiva, tuvo que estar cerca de un mes en terapia intensiva, con complicaciones, drenajes, y otras cosas. Fue un post operatorio difícil, pero anduvo bien", dijo Scherl.

nayladiploma-1024x682.jpeg Estos son los diplomas que les entregó el Senado provincial al equipo médico del Hospital Notti por la labor que sirvió para salvar la vida de la pequeña Nayla.

Segunda etapa e innovación

La operación había sido un éxito profesional, pero la naturaleza tiene sus caminos con curvas y contracurvas, y apareció una gran dificultad. "De repente, la paciente comenzó a tener complicaciones, a consecuencia de la cirugía, ya que la mitad del páncreas se le unía al intestino, y ahí desemboca en un conducto que larga todas las enzimas pancreáticas al intestino, para hacer la digestión. Eso se estrechó con el pasar de los meses y comenzó a generarle a la paciente pancreatitis secuenciales. La solución fue dilatarle ese conducto, y para ello había que operarla nuevamente; desarmar todo lo que habíamos hecho anteriormente", recordó el profesional sobre aquel momento decisivo.

"Ahí fue donde hicimos algo que no está registrado ni publicado en niños, así que ingresamos al abdomen de la niña por laparoscopía, así como se opera a la vesícula. Encontramos un sector del intestino cerca de donde desemboca el conducto (que se estrechó), lo exteriorizamos, y logramos colocar el endoscopio. Ahí llamamos a otro especialista, el doctor Jorge Izaguirre, endoscopista de adultos, que ingresó al intestino y colocó un sten, para evitar que el tubito se volviera a estrechar", detalló sobre la innovadora práctica.

"Fue un éxito, y la paciente ya anduvo bien en apenas 24 horas, y a las 48 estaba en su casa, este era el Plan “A”. Gracias a Dios no tuvimos que desarmar lo hecho anteriormente, que era el Plan “B” no querido", señaló.

Consultado sobre la confianza del potencial del equipo del Notti para encarar esta empresa, Scherl dijo con orgullo: "Estábamos en condiciones de hacerlo como cualquier otro hospital del país. Teníamos todos los aparatos que necesitábamos, no precisamos otras cosas, y el apoyo del hospital fue, como siempre, incondicional. En algunos otros lugares se puede sacar el problema de encima y derivarlos a otro hospital, pero en el nuestro, la idea es ir avanzando, progresando, y se pudo hacer. En el equipo de cirugía aprendimos todos con esta intervención".

Finalmente el médico agradeció la distinción parlamentaria al decir: "Fue muy lindo el reconocimiento de la Legislatura, un mimo, realmente esta es una de mil cosas que se hacen en el hospital, pero esto tuvo repercusión, salió a la luz, y nos dieron una 'inyección' para seguir avanzando".