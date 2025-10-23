Gran oportunidad: la increíble construcción de un shopping en Chile con precios muy bajos

El surgimiento de un nuevo centro comercial parece ser una atracción para los argentinos que atraviesan la Cordillera Andina en busca de un ahorro en sus adquisiciones, especialmente para los residentes de la Patagonia.

Es importante destacar que la inauguración de esta instalación se llevaría a cabo a finales de 2026, dado que aún existen tareas por ejecutar.

Una gran construcción

El shopping en cuestión se desarrolla en un terreno de 11.127 metros cuadrados, aunque la primera etapa tendrá trabajos sobre 2.833. Este terreno está dentro el área urbana de la ciudad de Puerto Varas y cumple con la normativa del Plano Regulador. El proyecto se ubica en calle Colón, comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

La inversión sobre este shopping rondaría los 4,88 millones de dólares, por lo que destacará por su modernidad.

Se espera que el establecimiento cuente con 19 locales, además de oficinas, estacionamientos, terraza con vista al lago Llanquihue y bodegas. Su ubicación será sobre la calle Colón, en el centro de Puerto Varas, por lo que habrá también diversas opciones gastronómicas y hoteleras para disfrutar de la estadia.