Germán Carrizo, el chef mendocino que triunfa en España y superó seis olas de Covid

El chef pasa unos días en Mendoza. De vacaciones es la idea pero el trabajo omnipresente lo tiene en permanente contacto con la cordobesa Carito Lourenço, esposa y socia en los distintos emprendimientos gastronómicos.

imagen.png Carito y Germán.

Un cortado y un jugo de naranja matizan la conversación con Diario UNO. Carrizo trata de hacer todo lo posible en esta corta estadía: visitar a la familia, bodegas, colegas de profesión, viejos compañeros del secundario con quienes disfrutar en asado.

Germán Carrizo 5.jpeg Germán Carrizo de visita en la bodega Altos Las Hormigas. (Foto: Pablo Pérez Delgado)

- Estas son las vacaciones deseadas para el corazón porque vuelvo a ver familia, amigos y que gente que me ha visto nacer y está orgullosa de lo que hemos logrado en España.

- ¿Qué impresión te llevás de esta Mendoza postpandemia y en plena crisis nacional?

- Es notable el crecimiento de Mendoza en cuanto a oferta gastronómica, que va mejorando y que es diferente. La gente consume mucha gastronomía, sale y estamos a mitad de mes y los bares están llenos

Germán Carrizo 3.jpg Germán Carrizo en la Arístides.

- ¿Algo que te preocupe?

- Hay una grieta entre la clase baja y la clase alta y eso es cada vez más tremendo

- ¿Qué te espera en España?

- Tengo bastantes negocios: el restorán Fierro, por el que nos dieron la estrella Michelin, que está trabajando con Carito, que es mi mujer y mi socia; Doña Petrona, con un equipo bastante formado y una asesoría de restoranes, con la que llevamos 4 hoteles. Desde aquí, con Whatsapp y videollamadas lo llevo bastante correcto; y además un obrador de pastelería con el que hacemos postres y tartas para restoranes y público en general.

Germán Carrizo 4.jpg El trabajo online y el contacto con Carito, esposa y socia, también son parte de esta estadía de Germán Carrizo en Mendoza.

- Has conformado un equipo de trabajo...

- Son 27 personas y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Haber pasado 6 olas de Covid ha sido muy heavy y estamos muy agradecidos a Valencia por el trato y la confianza que nos da. Hubo que cerrar todo mucho tiempo en el cual he aprovechado para tener World Central Kitchen, una ONG que ayudó a gente. Día a día intentamos devolver un poco de lo que hemos logrado, formando gente y confiando en ella, porque ése es el camino.

"Trabajo para ser mejor persona y mejor profesional cada día y en el mundo en que vivimos es complicado, porque se prima el dinero por sobre todo" "Trabajo para ser mejor persona y mejor profesional cada día y en el mundo en que vivimos es complicado, porque se prima el dinero por sobre todo"

- ¿Qué tanta argentinidad hay en Valencia?

- Poca, poca. En Doña Petrona hacemos 50% Argentina y 50% España y la gente tiene cada vez más interiorizado tomarse una cerveza y comerse una tapa, que en ese caso es una empanada. Estamos súper orgullosos de que la gente incorpore la empanada en su círculo de tapas. Hace 7 años iniciamos esa movida y ahora, que el español la disfrute con un vermut a las 7 de la tarde o al mediodía, nos da mucho orgullo del lugar de donde vinimos y de lo que queremos transmitir.

- Has adoptado la tonada española, ¿qué tal tu mendocinismo? ¿qué es ser mendocino?

- (Ríe) Aunque viva y trabaje en España tengo muchas cosas de Mendoza como que los mendocinos somos muy obedientes.

- ¿Cómo marcha en España el combate contra el Covid?

- La aplicación de la tercera dosis de la vacuna está siendo algo complicada y las anteriores han sido como muy fáciles. A ver, ha habido grupos que no se han vacunado. En Europa están haciendo todo lo posible, con diversas acciones, para que la vacunación avance.

"En España, hoy, todo el mundo anda con mascarilla, algo que acá no se cumple por lo que veo"

"Para entrar a los restoranes hay que tener un QR que te dan cuando tenés las dos vacunas, o no podés entrar y quedarte en la terraza"

- ¿Qué opinás de las vacunas?

- No puedo decir si estoy a favor o en contra. Me las he puesto porque necesito trabajar y para trabajar tengo que estar vacunado porque trabajo con personas y en interiores, así que ya está.