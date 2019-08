Hay mucha especulación sobre la generación Z y su uso de las redes sociales. ¿Ya se aburrieron de las redes? ¿Siguen compartiendo contenido? ¿Confían en los influencers? Una investigación de Booking.com, el líder en viajes digitales que conecta a la comunidad viajera con la opción más amplia de alojamientos únicos, experiencias imperdibles y opciones de transporte, indica que la generación Z, personas de entre 16 y 24 años, son muy visuales y les gustan las fotos, pero el cuadro de 108 píxeles no es su único motor.

Hospedarse para creer

Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Para la generación Z, entre esas palabras se incluyen “#inspiración” y “#viajar”. El 73% de los argentinos (global 43%) de la generación Z quieren ver publicaciones y fotos de viajes en redes sociales. Para decidir qué destino visitar, esta generación va directo a sus redes: el 49% dice que son su fuente principal de inspiración de viajes.

El 53% de las mujeres de la generación Z dicen que es probable que se imaginen su próximo destino de vacaciones mirando las redes. Esta confianza en Instagram es más alta que la media internacional (que está en un 25%) y es incluso más alta que la de los milenials (en el 37%).

Cuando se trata de elegir nuevos destinos, el 41% de la generación Z afirman sentirse influenciados por los influencers de las redes, y el 35% dice que por lo general confían en los influencers en sus recomendaciones de viaje.

Igualmente, la inspiración no viene solo de la pantalla de un celular. El 41% de los encuestados dijeron que los destinos que ven en películas y series influyen en lo que quieren ver en persona. Las recomendaciones de viaje también vienen de interacciones sociales fuera del mundo online: el 23% dijo que piden consejos a sus amigos.

Fotos sociales

A partir de las fotos que ven en los perfiles de influencers, o las que publican ellos mismos, el 42% de la generación Z dice estar interesada en viajar a un lugar que se vea bien en fotos. El 58% dice que siempre que viajan suben fotos a las redes.

Durante sus vacaciones más recientes, el 31% de la generación Z sacó entre 10 y 30 fotos cada día, y uno de cada cuatro, el 32%, sacó más de 50 fotos por día.

Al ser la primera generación que vivió su niñez como nativos digitales, no sorprende que no quieran una vida desconectada. El 61% dijo que lo que más valor durante una estadía es el Wifi, un porcentaje más alto que para otros grupos etarios. El Wifi es el servicio más valorado en un alojamiento.

No todo se sube a Instagram

Pero Instagram no es el único motor. La generación Z tiene conciencia de la importancia de las experiencias durante las vacaciones. Casi seis de cada 10, el 60%, expresan que prefieren enfocarse en lo que los rodea y disfrutar el momento, en vez de pasar el tiempo sacando fotos para las redes, lo que hace pensar que las fotos son un agregado del viaje.

Para esta generación que valora las experiencias, prefieren no pasar tanto tiempo online, el 61% cree que se le da demasiada importancia a las redes sociales de vacaciones. Así que, si bien no se puede negar que a esta generación le gustan las redes sociales, por ahora el celular no va interponerse entre ellos y una experiencia de viaje real.

Esta investigación encargada por Booking.com se llevó a cabo de forma independiente con la participación de personas mayores de 16 años (el 25% de las cuales tenían entre 16 y 24) en 29 mercados (más de 1.000 participantes de Australia, Alemania, Francia, España, Italia, Chinas, Brasil, India, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Indonesia, Colombia y Corea del Sur, y 600 de Japón, Nueva Zelanda, Tailandia, Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Croacia, Taiwán, México, Países Bajos, Suecia, Singapur e Israel).

El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 16 de mayo del 2019. Los participantes completaron una encuesta online. Salvo que se indique lo contrario, la investigación y el reclutamiento fue llevada a cabo por Vitreous World, y el análisis estuvo a cargo de Ketchum Analytics.