En España, un árbol está cambiando el paisaje y despertando el interés de la industria: el chopo. Aunque durante años pasó desapercibido frente a otras especies forestales, hoy se ha convertido en un verdadero “árbol de los huevos de oro” gracias a su madera, altamente rentable, y a su valor ambiental.
La historia del árbol de chopo no es nueva, pero su relevancia sí lo es. Mientras la superficie de choperas en Europa crece un 2% anual, España concentra unas 81.000 hectáreas dedicadas a esta especie, especialmente en León.
España se llena de árbol de los huevos oro: genera millones y protege los suelos
El aumento del interés por los chopos no se debe a que se planten más hectáreas, sino a que la producción se ha hecho más eficiente. La mejora genética y las prácticas de cultivo modernas permiten obtener más madera por árbol y con mayor calidad. El chopo se paga el doble que el pino y tres veces más que el eucalipto, lo que lo convierte en una inversión muy atractiva para propietarios y empresas.
La alta demanda industrial de su madera ha reavivado la atención sobre esta especie, que combina rápido crecimiento, adaptabilidad a terrenos ribereños y beneficios medioambientales, como fijar carbono y proteger suelos.
¿Por qué este árbol es vital para la economía Española?
El principal desafío es la escala de producción. Una plantación pequeña de unos cincuenta árboles chopos no es suficiente para satisfacer la industria, se necesitan al menos dos o tres hectáreas por explotación.
Durante años, el eucalipto recibió críticas por su impacto ambiental, pero el chopo ofrece una alternativa mucho más sostenible. Entre sus ventajas destacan:
- Crecimiento rápido: permite rotaciones cortas y constante suministro de madera.
- Rentabilidad elevada: madera muy valorada por la industria.
- Adaptabilidad: se desarrolla bien en riberas y terrenos difíciles.
- Valor ambiental: este árbol ayuda a conservar el suelo y proteger ecosistemas.
- Potencial social y económico: genera empleo y oportunidades para pequeños y grandes propietarios.
La pregunta ahora es si España estará lista para consolidarse entre los grandes de la industria maderera mundial y aprovechar este boom forestal que transforma tanto la economía como el territorio.