La historia del árbol de chopo no es nueva, pero su relevancia sí lo es. Mientras la superficie de choperas en Europa crece un 2% anual, España concentra unas 81.000 hectáreas dedicadas a esta especie, especialmente en León.

Chopos (1)

España se llena de árbol de los huevos oro: genera millones y protege los suelos

El aumento del interés por los chopos no se debe a que se planten más hectáreas, sino a que la producción se ha hecho más eficiente. La mejora genética y las prácticas de cultivo modernas permiten obtener más madera por árbol y con mayor calidad. El chopo se paga el doble que el pino y tres veces más que el eucalipto, lo que lo convierte en una inversión muy atractiva para propietarios y empresas.