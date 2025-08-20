El reactor de IMPSA se retomará cuando terminen de apuntalar el puente de la ruta 15

Se espera que el apuntalamiento del puente se termine el jueves y están todas las expectativas puestas en que el viernes se pueda continuar con el traslado del gigantesco aparato hacia YPF, para lo que le queda un último tramo.

Las autorizaciones para avanzar con el reactor de IMPSA

Mientras el aparato sigue apostado al costado de la Ruta 7, en el empalme con la Ruta 40, y se realizan los trabajos correspondientes para garantizar su seguridad en el traslado, IMPSA todavía espera las autorizaciones de Vialidad Nacional.

reactor IMPSA ruta 7 ruta 15 puente El reactor de IMPSA espera al costado de la Ruta 7 y Ruta 40 para avanzar hacia la refinería de Luján. Foto: Google Maps

Uno de los puntos claves era el avance en reforzar el puente debido a que no fue creado para soportar 456 toneladas de peso, y si no se hace el apuntalamiento, el reactor no llegaría a cruzar de una lado hacia el otro.

Embed - Así apuntalan el puente de la Ruta 7 y ruta 15 para que cruce el reactor de IMPSA

Por esto, especularon que el viernes se podría seguir con el gran operativo de movimiento del reactor de IMPSA. De concretarse, ese día habrá un corte total de la Ruta 7 hasta el empalme con la ruta 84 para que el aparato sea ingresado a YPF, en Luján.

Cómo se instalará el reactor de IMPSA

Los especialistas señalaron que será utilizado para reducir el azufre del gasoil tal como exigen los niveles internacionales en un gran compromiso con el medio ambiente.

Algunos curiosos, y que siguen los movimientos del reactor, quieren saber cómo será la instalación. Por esto, explicaron que el aparato es tan grande, y como se colocará de manera vertical, que se podría ver desde la misma ruta.

reactor ypf mendoza impsa traslado29 El reactor salió de IMPSA el viernes pasado y el sábado avanzó hasta donde quedó a la espera de autorización de Vialidad Nacional.

Esto podría ocurrir el mismo viernes, si llegan las autorizaciones de Vialidad Nacional para dar el último Ok para avanzar.

En un primer momento se estimó que el traslado tardaría solo 3 días, desde el viernes al domingo pasado, pero al llegar al cruce de Ruta 7 con Ruta 40, en Luján, detectaron que el nuevo puente que cruza la ruta 15 no soportaría el pesado reactor de IMPSA.