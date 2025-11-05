La Dirección de Contingencias Climáticas anunció para este jueves el ingreso de un frente frío que traerá inestabilidad, tormentas fuertes, posibles caída de granizo y nevadas en alta montaña. Este pronóstico se extenderá durante todo el fin de semana.
El pronóstico del tiempo en Mendoza confirmó la ocurrencia de fuertes tormentas y caída de granizo
El pronóstico del tiempo anticipó un jueves marcado por la inestabilidad, lluvias y vientos fuertes. Posible caída de granizo y nevadas en cordillera
- Jueves 6 de noviembre
Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Muy inestable. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.
Máxima: 24°C | Mínima: 10°C
- Viernes 7 de noviembre
Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Lluvias hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 8°C
- Sábado 8 de noviembre
Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche.
Máxima: 24°C | Mínima: 8°C
- Domingo 9 de noviembre
Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas hacia la noche.
Máxima: 26°C | Mínima: 10°C