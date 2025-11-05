Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Alerta para este jueves

El pronóstico del tiempo en Mendoza confirmó la ocurrencia de fuertes tormentas y caída de granizo

El pronóstico del tiempo anticipó un jueves marcado por la inestabilidad, lluvias y vientos fuertes. Posible caída de granizo y nevadas en cordillera

Por UNO
La inestabibilidad llega para quedarse desde este jueves. El pronóstico alertó por fuertes tormentas y caída de granizo.
La inestabibilidad llega para quedarse desde este jueves. El pronóstico alertó por fuertes tormentas y caída de granizo.Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La Dirección de Contingencias Climáticas anunció para este jueves el ingreso de un frente frío que traerá inestabilidad, tormentas fuertes, posibles caída de granizo y nevadas en alta montaña. Este pronóstico se extenderá durante todo el fin de semana.

  • Jueves 6 de noviembre

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Muy inestable. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

  • Viernes 7 de noviembre

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Lluvias hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Granizo en el Valle de Uco.jpg
El pron&oacute;stico del tiempo para este jueves lanz&oacute; una advertencia por la posible ca&iacute;da de granizo. La recomendaci&oacute;n: proteger a los veh&iacute;culos de la piedra.

El pronóstico del tiempo para este jueves lanzó una advertencia por la posible caída de granizo. La recomendación: proteger a los vehículos de la piedra.

  • Sábado 8 de noviembre

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

  • Domingo 9 de noviembre

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas hacia la noche.

Máxima: 26°C | Mínima: 10°C

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar