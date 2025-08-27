El país de América Latina que crece gracias a la guerra comercial entre China y Estados Unidos

Así lo expresó Marcelo Ebrard, secretario de economía de México, este país de América Latina logra moverse rápido y con inteligencia, puede duplicar la inversión extranjera directa en los próximos años. No es un sueño imposible, es una meta alcanzable siempre que se apueste por infraestructura, innovación y seguridad para atraer a quienes hoy buscan un lugar confiable donde producir.

America Latina (4) Según el funcionario, México podría duplicar su inversión extranjera directa y posicionarse como el único país en Latinoamérica capaz de proveer al territorio administrado por Donald Trump.

América Latina: la oportunidad única de México en medio de la tensión de Estados Unidos y China

En este punto, la reflexión se vuelve inevitable. México ha tenido antes momentos únicos en su historia económica, pero muchas veces la oportunidad se ha escapado por falta de visión a largo plazo. Hoy, el desafío es no repetir ese error. Y este país de América Latina tiene que estar listo para aprovecharlo antes de que otro lo haga.

La filosofía detrás de las palabras de Ebrard no es solo económica: es también social. Porque cada fábrica que se instala, cada empresa que confía en México, significa empleos, mejores salarios y nuevas posibilidades para miles de familias. Significa que el país puede dejar de ser solo un espectador y convertirse en protagonista de la economía del siglo XXI.

Según el El Observatorio de Complejidad Económica (OEC) en Junio 2025, las principales exportaciones de Estados Unidos a México fueron:

Petróleo refinado ($2,71MM)

Vehículos de motor; Piezas y accesorios ($1,77MM)

Piezas de máquina de oficina ($1,59MM)

En el mismo mes, las principales importaciones realizadas por Estados Unidos desde México fueron: