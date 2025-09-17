El país de América Latina con mayor crecimiento de millonarios extranjeros en el mundo
Se trata de Costa Rica, este país de América Latina no solo atrae riqueza, sino que la retiene. El aumento de millonarios en el país refleja la combinación de seguridad, belleza natural y estabilidad económica, un trío que pocos países del mundo pueden ofrecer.
En América Latina, Costa Rica brilla como ejemplo de cómo un país pequeño puede convertirse en un referente de prosperidad y bienestar. Quienes llegan encuentran no solo ventajas financieras, sino también un estilo de vida que combina comodidad, naturaleza y tranquilidad, algo cada vez más valorado en un mundo acelerado.
Costa rica.jpg
Un refugio de estabilidad y lujo que conquista al mundo.
Las ventajas que ofrece este país de América Latina
Este país de América Latina destaca por
- a diferencia de otros países de América Latina, que han enfrentado crisis políticas o económicas, Costa Rica mantiene una democracia sólida y un compromiso claro con la transparencia y el orden legal. Esto genera confianza en los inversionistas y permite que tanto capital local como extranjero se sienta seguro, facilitando la llegada de empresarios, profesionales y familias que buscan un lugar estable para vivir y trabajar.
- este país de América Latina ofrece algo que es difícil de medir pero extremadamente valioso: una calidad de vida envidiable. Sus playas, montañas, selvas y volcanes no solo atraen turistas, sino que también seducen a quienes buscan un entorno natural para vivir.
- la sostenibilidad es un pilar de la nación: más del 25% de su territorio está protegido bajo parques nacionales o reservas biológicas, lo que asegura que los paisajes y ecosistemas permanezcan intactos para las futuras generaciones.
- el país de América Latina tiene un sistema educativo de alta calidad y un sistema de salud que combina eficiencia y cobertura para la población, lo que se traduce en confianza para las familias que deciden mudarse allí.
- Todo esto, sumado a una infraestructura en constante mejora y un ambiente amigable para los negocios, hace que Costa Rica sea más que un destino turístico: es un lugar donde se puede vivir con tranquilidad y oportunidades.