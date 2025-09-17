El país de América Latina con mayor crecimiento de millonarios extranjeros en el mundo

Se trata de Costa Rica, este país de América Latina no solo atrae riqueza, sino que la retiene. El aumento de millonarios en el país refleja la combinación de seguridad, belleza natural y estabilidad económica, un trío que pocos países del mundo pueden ofrecer.

En América Latina, Costa Rica brilla como ejemplo de cómo un país pequeño puede convertirse en un referente de prosperidad y bienestar. Quienes llegan encuentran no solo ventajas financieras, sino también un estilo de vida que combina comodidad, naturaleza y tranquilidad, algo cada vez más valorado en un mundo acelerado.

Costa rica.jpg Un refugio de estabilidad y lujo que conquista al mundo.

Las ventajas que ofrece este país de América Latina

Este país de América Latina destaca por