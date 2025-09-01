La producción de bananas no solo beneficia a grandes plantaciones, sino también a pequeños agricultores que encontraron en este mercado internacional una oportunidad de crecimiento. Superando a otros países de América del Sur, su producción ha marcado un antes y un después en la exportación de esta fruta.

bananas, fruta, beneficios.webp De la plantación al mercado global: el éxito de la banana

El país de América del Sur que es mayor exportador de bananas del mundo

En América del Sur, Ecuador se ha consolidado como el líder absoluto en la exportación de bananas. La combinación de clima tropical, suelos fértiles y tecnología de cultivo avanzada ha permitido que las bananas ecuatorianas sean reconocidas internacionalmente por su calidad y sabor, soportando largos transportes sin perder frescura.