El país de América del Sur que deleita al mundo con su pistacho premium: es uno de los mayores productores de este "oro verde"

Lo que empezó como una prueba piloto en suelos pedregosos hoy se convirtió en un sello de identidad. San Juan concentra como uno de los grandes productores de pistacho de América del Sur y el mundo lo notó.

Pistacho Argentina (1)

¿Cómo este país de América del Sur logró posicionarse en el mercado de posicionarse en mercado de pistacho?

Según explica la Página oficial del Gobierno Argentino: "Las primeras plantaciones tuvieron lugar en San Juan a finales de la década de 1980, cuando se sembraron las primeras semillas, pero no fue hasta mediados de la década de 1990 con la reglamentación de la Ley Nacional 22.021 de diferimientos impositivos que tuvo lugar el desarrollo comercial del cultivo en San Juan"

En los últimos 5 años, el cultivo de pistacho en este país de América del Sur ha experimentado un crecimiento exponencial, aumentando en más de un 500% las hectáreas cultivadas, sólo en la zona núcleo (Sur de San Juan - Norte de Mendoza). Más allá de que este país esta comenzado a liderar la región los mayores productores de pistacho son:

Estados Unidos

Irán

Turquía

Primero fue el mercado gourmet de Medio Oriente, atraído por el color intenso, el sabor profundo y la textura crujiente que, según los especialistas, resulta de una combinación irrepetible. Veranos feroces, inviernos secos, agua medida con una precisión quirúrgica y una amplitud térmica que haría envidiar a cualquier cultivo mediterráneo. Luego se sumaron compradores de Europa y Asia, intrigados por un pistacho que no solo compite con los gigantes tradicionales (Irán, EE.UU., Turquía) sino que empieza a posicionarse como una alternativa de calidad premium.

Pero lo más interesante es la transformación interna. Lo que era un cultivo casi experimental ahora impulsa inversiones, empleo rural, planes de expansión y nuevas industrias asociadas: desde chocolates de alta gama rellenos con pistacho sanjuanino hasta aceites, harinas y snacks pensados para mercados fitness y veganos.