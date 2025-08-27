El hábito que muchos ignoran y aumenta la posibilidades de contraer hongos en los pies

Es decir, que el hábito de caminar descalzo sobre zonas húmedas y públicas, como duchas y vestuarios, aumenta significativamente el riesgo de contraer infecciones por hongos, como el pie de atleta.

La transmisión de hongos es sencilla en estos ambientes, ya que en ellos se permite el contacto directo con los hongos que pueden afectar, tarde o temprano, a tus pies.

Por otro lado, tienes que saber que no secar los pies correctamente después de la ducha o la piscina, o no lavar los pies con regularidad, también contribuye a la proliferación de hongos.

hongos, pies Caminar descalzo en piscinas públicas o vestuarios puede hacer que entres en contacto directo con los hongos

La falta de ventilación también puede ser otro problema. El uso de zapatos y calcetines de materiales sintéticos o demasiado ajustados impide la transpiración y atrapa la humedad, creando un ambiente perfecto para los hongos.

Cómo prevenir la aparición de hongos en los pies

Siguiendo con la temática principal de la nota, y si eres de esas personas que comparten ambientes cerrados como duchas y vestuarios, el mejor consejo es el de estar calzado en todo momento. Además, puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir a los hongos en tus pies: