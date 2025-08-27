Inicio Sociedad Hábito
Para tener en cuenta

El hábito que muchos ignoran y aumenta la posibilidades de contraer hongos en los pies

Los hongos en los pies pueden generarse por un hábito que muchas personas no tienen en cuenta. ¿Cómo prevenir este tipo de problemas?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los hongos de los pies pueden ser transmitidos fácilmente

Los hongos de los pies pueden ser transmitidos fácilmente

Los hongos, así como también los distitnos problemas que pueden presentarse en tus pies, pueden estar guiados por un hábito que muchos realizan, sin tener en cuenta los peligros que este puede ocasionar, como por ejemplo, el pie de atleta, una de las infecciones más reconocidas.

Generalmente, los síntomas que indican algún problema de este tipo en tus pies son el picor intenso e insistente, el enrojecimiento, y la descamación de la piel, solo por nombrar algunos.

pies, hongos
Los hongos en los pies pueden manifestarse con una variedad de s&iacute;ntomas

Los hongos en los pies pueden manifestarse con una variedad de síntomas

El hábito que aumenta las posibilidades de hongos en tus pies

Los hongos prosperan en la humedad y el calor, condiciones que se encuentran comúnmente en duchas públicas, piscinas y vestuarios, siendo estos ambientes propicios para su desarrollo.

Es decir, que el hábito de caminar descalzo sobre zonas húmedas y públicas, como duchas y vestuarios, aumenta significativamente el riesgo de contraer infecciones por hongos, como el pie de atleta.

La transmisión de hongos es sencilla en estos ambientes, ya que en ellos se permite el contacto directo con los hongos que pueden afectar, tarde o temprano, a tus pies.

Por otro lado, tienes que saber que no secar los pies correctamente después de la ducha o la piscina, o no lavar los pies con regularidad, también contribuye a la proliferación de hongos.

hongos, pies
Caminar descalzo en piscinas p&uacute;blicas o vestuarios puede hacer que entres en contacto directo con los hongos

Caminar descalzo en piscinas públicas o vestuarios puede hacer que entres en contacto directo con los hongos

La falta de ventilación también puede ser otro problema. El uso de zapatos y calcetines de materiales sintéticos o demasiado ajustados impide la transpiración y atrapa la humedad, creando un ambiente perfecto para los hongos.

Cómo prevenir la aparición de hongos en los pies

Siguiendo con la temática principal de la nota, y si eres de esas personas que comparten ambientes cerrados como duchas y vestuarios, el mejor consejo es el de estar calzado en todo momento. Además, puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir a los hongos en tus pies:

  • Evita compartir toallas, calzado o limas para uñas, ya que pueden ser vías de contagio.
  • Si usas zapatos cerrados o haces ejercicio, ventila el calzado después de usarlos para ayudar a eliminar la humedad.
  • Seca bien los pies, especialmente entre los dedos, después de lavarlos o de estar en ambientes húmedos.
  • Elige zapatos y calcetines hechos de materiales naturales para permitir la transpiración y evitar la acumulación de humedad dentro del calzado.

Temas relacionados:

Te puede interesar