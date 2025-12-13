El buque, creado para liderar la nueva generación de portaaviones de Estados Unidos, nació con la misión de demostrar por qué el país sigue siendo una de las principales potencias militares del mundo.
El buque de guerra más grande del mundo: EE.UU. lo envió a las costas del Caribe y costó US$13.000 millones
La construcción del buque comenzó a mediados de la década de 2000 y se extendió durante años, porque Estados Unidos incorporó tecnologías inéditas que buscaban situarlo en un nivel que ningún otro buque del mundo había alcanzado.
Cuando finalmente fue entregado a la flota en 2017, el buque ya era considerado un símbolo del camino que Estados Unidos quiere imponer en los océanos del mundo. Más allá de su tamaño y su costo, lo que hace al USS Gerald R. Ford verdaderamente formidable es su papel estratégico.
En noviembre de 2025, fue desplegado en las aguas del Caribe, escoltado por destructores y otras naves de guerra, como parte de una operación que Estados Unidos presenta como un esfuerzo para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
Como es el buque más grande del mundo
- Con más de 335 metros de largo y un desplazamiento superior a 100.000 toneladas, este buque es enorme incluso frente a sus predecesores.
- Puede transportar cerca de 80–90 aeronaves, entre cazas F-35, aviones de alerta temprana, helicópteros antisubmarinos y drones
- Cuenta con un moderno sistema de lanzamiento electromagnético que sustituye a las tradicionales catapultas de vapor.
- Su propulsión es nuclear, lo que le otorga una autonomía prácticamente ilimitada en alta mar, dos reactores le permiten operar durante años sin reabastecerse de combustible convencional, lo que lo hace ideal para misiones prolongadas.
- La tripulación de este buque ronda entre 4.500 y 5.000 marinos, una cifra menor en comparación con generaciones anteriores gracias a la automatización de muchos sistemas.