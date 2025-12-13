El buque, creado para liderar la nueva generación de portaaviones de Estados Unidos, nació con la misión de demostrar por qué el país sigue siendo una de las principales potencias militares del mundo.

El buque de guerra más grande del mundo: EE.UU. lo envió a las costas del Caribe y costó US$13.000 millones

La construcción del buque comenzó a mediados de la década de 2000 y se extendió durante años, porque Estados Unidos incorporó tecnologías inéditas que buscaban situarlo en un nivel que ningún otro buque del mundo había alcanzado.