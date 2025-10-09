Inicio Sociedad Banco Ciudad
El Banco Ciudad subasta artículos de pesca de diferentes marcas desde $63.000: cómo participar

El Banco Ciudad realizará una subasta de artículos de pesca y hay más de 300 reels que tienen un precio base de $63.000. Cómo participar y bajo qué condiciones

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
El Banco Ciudad subasta artículos de pesca con un precio base de $63.000 y llegan hasta los $313.000.

El Banco Ciudad, bajo la modalidad "subastas online", realizará en octubre una nueva subasta de artículos de pesca y se destacan más de 300 reels que arrancan con un precio base de $63.000 y llegan hasta los $313.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.

La subasta online, número 3742, la llevará a cabo el Banco Ciudad junto a ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). La misma será el jueves 16 de octubre de 12 a 12.55 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

Banco Ciudad subasta articulos de pesca
El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), vehículos (autos y camionetas) y mercaderías en general.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que algunos artículos, en este caso los reels para la pesca, son de diferentes modelos y marcas. Los mismos están sin controlar su funcionamiento y se venden en el estado en que se encuentran y exhiben. Para los comerciantes del rubro es una muy buena oportunidad.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por más de 300 artículos de pesca

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 16 de octubre una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 12 y de finalización a las 12.55. En total son 304 reels divididos en 8 lotes.

Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas en el siguiente portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-subasta-articulos-de-pesca-1

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (reels para la pesca) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

Los lotes se encuentran ubicados en Estrada 4, Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. El contacto de entrega es el siguiente:

Hay que remarcar que todos los lotes tributan IVA (alícuota 21%) y, por otro lado, se aclara que no se realizan envíos.

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

  • Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/
  • Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación
  • Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.

