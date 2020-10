Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de octubre

1924.- El gol Olímpico: fue en un amistoso entre Argentina y Uruguay, disputado en la cancha de Sportivo Barracas. El delantero de Huracán Césareo Onzari anotó un gol desde el banderín del córner a los 15 minutos del primer tiempo. Los uruguayos eran campeones olímpicos de París 1924.

1994.- José Luis Chilavert se convirtió en el primer arquero en convertir un gol de tiro libre en Argentina. Fue en la victoria por 1-0 sobre Deportivo Español en el José Amalfitani.

GOL | Velez 1 Vs Dep Español 0 | Apertura 1994 | Fecha 05 | CHILAVERT

Día del Recolector de Residuos: fecha establecida en 1997 que se celebra en todo el país luego de la Ley 24.854 sancionada por el Congreso.

2017.- Falleció un legendario músico estadounidense, Tom Petty.

Tom Petty And The Heartbreakers - Learning To Fly (Version 1)