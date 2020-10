Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de octubre

Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales: fue instituido en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de promover la prevención y la preparación para afrontar esa amenaza en todo el mundo.

1981.- Fallece en Buenos Aires, a la edad de 76 años, el pintor y muralista Antonio Berni, uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina. Entre sus personajes más notables destacan Juanito Laguna y Ramona Montiel, que representan a los sectores sociales más vulnerables y olvidados del país. Fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes.

​1980.- El dirigente humanitario Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz de 1980 por su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras militares latinoamericanas.

Cumple 79 años el músico, cantante y compositor estadounidense Paul Simon, uno de los cantautores más influyentes del siglo XX. Formó parte del legendario dúo Simon & Garfunkel con Art Garfunkel. Ocupa el octavo lugar en la clasificación de mejores cantautores de toda la historia, según la revista Rolling Stone.

Paul Simon - Graceland (from The Concert in Hyde Park)