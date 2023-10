Dieta vegetariana, vegana y flexitariana: ¿cuál es más saludable?

plato de verduras.jpg Conocé las diferencias entre la dieta vegana, vegetariana y flexitariana.

Cabe destacar que lo más importante es siempre llevar una alimentación planificada y completa en nutrientes para que no te genere deficiencias y problemas futuros. Además, es importante consultar con un médico o nutricionista para que te asesore.

Diferencias entre dieta vegana, vegetariana y flexitariana

A continuación, te detallamos las principales características de cada una de las dietas, y las diferencias entre ellas:

Veganos

vegano.jpg Dieta vegana.

Los veganos son aquellas personas que basan su alimentación en vegetales en su totalidad. Por lo tanto, no consumen lácteos, quesos, huevos ni miel. En realidad, es un estilo de vida que también incluye la forma de alimentarse.

Esta filosofía surge de la razón ética y moral de que los humanos y cualquier otra especie son iguales. Por eso repudian el maltrato animal, no utilizan calzados ni otras prendas de cuero, no usan productos de origen animal para la piel o el pelo, y no toman medicamentos que deriven de ellos.

Además, las personas veganas están en contra de lugares donde hay explotación, como en loz zoológicos, las carreras de caballos, los circos y los rodeos. Por otro lado, son conscientes del impacto ambiental que genera la ganadería.

Vegetarianos

vegetarianismo.jpg Dieta vegetariana.

Por su parte, la dieta vegetariana se basa en alimentos vegetales, como frutas, verduras, legumbres, cereales, semillas y frutos secos, pero además incluye los lácteos, huevos y miel. Entonces, las carnes y sus derivados son los únicos alimentos excluidos.

Flexitarianos

flexitarianismo.jpeg Dieta flexitariana.

Este plan de alimentación tiene que ver con la flexibilidad ya que, en general, estas personas siguen una dieta vegetariana pero en ocasiones acceden a consumir carnes, como pescados, mariscos, aves, res u otras.

En el mismo grupo entran quienes no consumen carnes de forma ocasional o quienes prefieren un tipo de carnes sobre otros. Este estilo de vida es el que ganó más terreno en la actualidad. De hecho, podés ser flexitariano sin saberlo.

¿Qué dieta es más segura y saludable?

Existe la falsa creencia de que las dietas vegetarianas y veganas que excluyen productos animales, son carentes de nutrientes. Pero la evidencia científica apunta a que en una alimentación planificada, la única sustancia deficiente es la vitamina B12.

La misma es sintetizada por microorganismos que habitan en los intestinos de los animales, por lo que las únicas fuentes alimentarias que las contienen son las carnes, los huevos, la leche y sus derivados.

En el caso de las personas vegetarianas y flexitarianas, a pesar de que consuman algunos de los alimentos mencionados, no se llegan a cubrir las cantidades diarias recomendadas.

En consecuencia, esta carencia nutricional prolongada podría provocar anemia, defectos en el sistema nervioso, retardo en el desarrolllo del feto, pérdida de memoria y otras complicaciones. Por eso, los expertos recomiendan usar suplementos.