¿Cuántos tiempo tardó San Martín en cruzar los Andes y cuántos kilómetros fueron?

San Martín no envió a todos por el mismo camino: diseñó un plan perfecto para confundir al enemigo y dividir sus tropas en seis columnas, cada una tomando un sendero diferente a través de la cordillera de los Andes. Así, mientras algunas columnas cruzaban por el Paso de Los Patos, otras lo hacían por el de Uspallata, el de Comecaballos o el del Portillo.

Cruze de los Andes (2)

¿Cuántos días tardó San Martín en cruzar los Andes?

Según la página oficial del gobierno nacional el Ejército de los Andes partió de Mendoza el 12 de enero 1817 y llegó a Chile el 5 de febrero del mismo año. La expedición del cruce demandó 25 días. Pero no se trató solo de días de marcha. Las tropas recorrieron entre 500 y 600 kilómetros, cargando armamento, alimentos, animales y hasta cañones. ¿El terreno? Montañoso, helado, y muchas veces imposible.