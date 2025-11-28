Cuando se habla del Cruce de los Andes, muchos imaginan un desfile glorioso de soldados avanzando por la montaña. Pero la realidad fue muchísimo más dura. Esta hazaña, liderada por José de San Martín en 1817, no solo fue una estrategia militar brillante, sino también una proeza física sin precedentes.
¿Cuántos tiempo tardó San Martín en cruzar los Andes y cuántos kilómetros fueron?
El cruce de los Andes fue un hecho sin precedentes que marcaría la historia Argentina, te contamos cuántos kilómetros fueron y cuantos días tardó San Martín.
San Martín no envió a todos por el mismo camino: diseñó un plan perfecto para confundir al enemigo y dividir sus tropas en seis columnas, cada una tomando un sendero diferente a través de la cordillera de los Andes. Así, mientras algunas columnas cruzaban por el Paso de Los Patos, otras lo hacían por el de Uspallata, el de Comecaballos o el del Portillo.
¿Cuántos días tardó San Martín en cruzar los Andes?
Según la página oficial del gobierno nacional el Ejército de los Andes partió de Mendoza el 12 de enero 1817 y llegó a Chile el 5 de febrero del mismo año. La expedición del cruce demandó 25 días. Pero no se trató solo de días de marcha. Las tropas recorrieron entre 500 y 600 kilómetros, cargando armamento, alimentos, animales y hasta cañones. ¿El terreno? Montañoso, helado, y muchas veces imposible.
Las alturas superaban los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas bajo cero, vientos intensos y riesgos de avalanchas. Los soldados llevaban encima todo lo necesario para sobrevivir:
- mantas
- fusiles
- víveres escasos
Se movilizaron cerca de 4.000 hombres junto a más de 10.000 mulas y caballos, fundamentales para transportar la artillería. Algunos relatos cuentan que incluso los animales resbalaban por la nieve, y que muchos murieron en el camino. Aun así, el ejército a de los Andes avanzó.
¿Cómo cruzaron los Andes?
Lo más increíble es que todo este esfuerzo sorprendió completamente al enemigo, que jamás imaginó que un ejército pudiera cruzar esa muralla natural. Y sí, lo hicieron. No solo la cruzaron, sino que ganaron la batalla de Chacabuco días después. Ese fue el primer gran paso hacia la libertad de Chile, y luego del Perú.