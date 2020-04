Diario UNO

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

La cuarentena y el estar encerrado en las casas para muchos es algo muy pesado de llevar. Es que por el coronavirus en gran parte del mundo la cuarentena es obligatoria. Por este motivo muchas son las personalidades a nivel mundial que dan consejos y este es el caso de Mario Sepúlveda.

Te puede interesar: Permiso para circular en cuarentena por coronavirus: quiénes no deben tramitarlo, quiénes sí y desde cuándo se exigirá



El chileno es uno de los 33 mineros que sobrevivió a aquel acontecimiento histórico que sucedió en el 2010 en donde los trabajadores quedaron atrapados por varios días a 720 metros de profundidad.

Sepúlveda grabó un video para alentar a la población a que "no se rindan. Chicos, sentido del humor y organización en sus casas. Organicen una rutina para no aburrirse, hay muchas cosas por hacer", recomienda el minero a los "papitos y mamitas".

"Seamos obedientes, chicos. Es súper importante. No es un problema político, es un problema de salud que ataca a ricos, pobres y medianos. Este virus no tiene color de raza no político ni religioso", agrega Sepúlveda en un video que se viralizó en las redes sociales.