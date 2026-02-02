El Paso Cristo Redentor habilita este lunes para todo tipo de vehículos luego de permanecer dos días cerrado por las tormentas ocurridas que afectaron ambos lados de la frontera. Se espera que cientos de turistas crucen el túnel internacional por lo que podría haber demoras. Pidieron circular con mucha precaución.
Precaución
Confirmaron la reapertura del Paso Cristo Redentor tras dos días cerrado por tormentas
Más de 150 vehículos esperaban en Uspallata la reapertura del Paso Cristo Redentor. Cientos de turistas y chilenos cruzarán la frontera luego de las tormentas
Luego de la reunión ocurrida a las 7 de este lunes entre los coordinadores argentinos y chilenos, definieron que el Paso Cristo Redentor quede habilitado desde las 8. Será para todo tipo de vehículos las 24 horas.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.