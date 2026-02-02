Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Confirmaron la reapertura del Paso Cristo Redentor tras dos días cerrado por tormentas

Más de 150 vehículos esperaban en Uspallata la reapertura del Paso Cristo Redentor. Cientos de turistas y chilenos cruzarán la frontera luego de las tormentas

Redacción de UNO
El Paso Cristo Redentor habilita a las 8 para todo tipo de vehículos. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor habilita este lunes para todo tipo de vehículos luego de permanecer dos días cerrado por las tormentas ocurridas que afectaron ambos lados de la frontera. Se espera que cientos de turistas crucen el túnel internacional por lo que podría haber demoras. Pidieron circular con mucha precaución.

Luego de la reunión ocurrida a las 7 de este lunes entre los coordinadores argentinos y chilenos, definieron que el Paso Cristo Redentor quede habilitado desde las 8. Será para todo tipo de vehículos las 24 horas.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

