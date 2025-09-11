Una presión arterial superior a 180/120 mm Hg es peligrosamente alta y requiere atención médica inmediata.

Si eres de las personas que sufre por problemas de presión arterial, debes aprender de a medir de manera correcta, ya que puede dar un resultado incorrecto. A continuación te contaremos la manera correcta de medir la presión y en la posición que te debes colocar.

Nivel normal de presión arterial

Un nivel normal de presión arterial en adultos es menor a 120/80 mm Hg. La presión sistólica (el número superior) es la presión en las arterias cuando el corazón late, y la presión diastólica (el número inferior) es la presión entre los latidos. Si la presión sistólica es consistentemente de 120-129 y la diastólica es menor de 80, se considera presión arterial elevada.

presión
Si su presión arterial es mayor de 140/90 mm Hg, usted tiene presión arterial alta en etapa 2.

  • Normal: menos de 120/80 mm Hg.
  • Elevada: presión sistólica de 120-129 mm Hg y presión diastólica menor de 80 mm Hg.
  • Hipertensión grado 1: presión sistólica de 130-139 mm Hg o presión diastólica de 80-89 mm Hg.
  • Hipertensión grado 2: presión sistólica de 140 mm Hg o mayor, o presión diastólica de 90 mm Hg o mayor.

Cómo medir la presión

Para medir la presión correctamente, debes tener una buena postura, siéntate con la espalda apoyada y los pies en el suelo, con el brazo sin ropa apoyado a la altura del corazón. Usa un manguito del tamaño adecuado y ajústalo sobre el brazo, dos dedos por encima del pliegue del codo.

brazo presion
Es fundamental consultar a un médico para que evalúe la situación, descarte posibles daños en órganos y determine si se requieren medicamentos.

Antes de la medición, evita hablar, no cruces las piernas y vacía la vejiga. Realiza dos o tres mediciones con un minuto de diferencia y registra los resultados.

La mejor hora para tomar la presión arterial suele ser por la mañana, antes del desayuno y después de levantarse, y por la noche, antes de acostarse. Es crucial hacerlo a la misma hora cada día y en un momento de calma, evitando haber comido, fumado o bebido cafeína recientemente

Antes de la medición

  • Evita factores de riesgo: no fumes, no consumas cafeína, alcohol ni alimentos salados.
  • Prepara tu cuerpo: no realices ejercicio, no te estreses ni tengas la vejiga llena.
  • Relájate: siéntate tranquilamente durante al menos cinco minutos antes de la medición.

