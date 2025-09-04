Cómo cultivar una planta de frambuesas para disfrutar sus frutos exquisitas y naturales

frambuesas Puedes preparar muchas recetas con frambuesas. Imagen: Freepik

Cómo cultivar una planta de frambuesas en casa

Los expertos de Hogarmania revelan que las frambuesas son son plantas muy duras y resistentes, lo que facilita enormemente su cultivo, si bien, hay que tener en cuenta ciertos aspectos y peculiaridades, se puede garantizar el éxito de estos arbustos.

La frambuesa es semiarbustiva, así que durante el primer año no da frutos, sino que se enfoca en desarrollar su sistema de raíces. Es en el segundo año cuando empiezan a emerger los chupones fuertes y vigorosos que pueden superar los dos metros de longitud durante el crecimiento vegetativo. Algunas variedades, conocidas como remontantes, tienen la capacidad de florecer y fructificar dos veces al año, una en primavera y otra en otoño.

frambuesas de colores Las plantas de frambuesa crecen en forma de arbusto. Imagen: Pexels

Existe una gran variedad de frambuesas, rojas, amarillas, negras y de balcón. Una vez que elijas la especie que te gusta, puedes sembrar a partir de semillas, pero lo más recomendable es optar por un acodo o una planta joven. Si eliges esta última opción, el crecimiento del frambueso será más rápido.

Por lo general, la época adecuada para plantar frambuesas es a mediados o finales del invierno, dependiendo de las condiciones climáticas de tu región. En cuanto al sitio, puedes elegir una maceta, jardinera o plantar directamente en el sustrato del jardín. Necesita sol directo, con al menos seis horas diarias, y dos riegos por semana.

El clima ideal para el frambueso es un clima templado y fresco con veranos no muy calurosos y un período de frío invernal definido para la floración, tolerando temperaturas óptimas de entre 14 ºC y 19 °C.