Hay construcciones que parecen surgidas de un sueño futurista, y pocas tan audaces como este edificio. Cuando termine de elevarse hacia el cielo, será el más alto del mundo, rozando los 1.000 metros de altura.
Comienza la construcción del edificio más alto del mundo: casi mil metros de altura
Este edificio es un desafío para el mundo, una construcción que supera los 1.000 metros de altura, que tendrá un impacto significativo para un país en especial
Esta construcción supera al icónico edificio del Burj Khalifa de Dubái, un símbolo de ambición arquitectónica y tecnológica en pleno corazón del desierto del Golfo Pérsico. Te contamos todos los detalles.
La Torre Jeddah, antes conocida como “Kingdom Tower”, es la pieza central de un megadesarrollo urbano planeado para transformar la ciudad de Yeda (Jeddah), ubicada a orillas del Mar Rojo. Concebida como un rascacielos multipropósito, se espera que este edificio supere los 1.000 metros y cuente con alrededor de 130 – 157 pisos, con espacios que combinarán residencias de lujo, oficinas, un hotel de alta gama y la plataforma de observación más alta del mundo.
Tras años de pausa, primero por un escándalo interno y luego por la pandemia, la construcción fue reactivada y avanza con fuerza, ya se han completado decenas de pisos y se espera que la torre esté lista hacia 2028, aunque las fechas pueden ajustarse conforme avance la obra.
Como es este edificio
- Centro de Jeddah Economic City: no es solo un edificio aislado. Formará parte del desarrollo planificado de Jeddah Economic City, un distrito urbano de miles de millones de dólares con viviendas, comercio, servicios de salud, educación y más, pensado para albergar a decenas de miles de personas.
- Usos mixtos: dentro de sus alturas estarán integrados un hotel de lujo Four Seasons, oficinas premium, apartamentos residenciales con vistas al Mar Rojo y áreas comerciales exclusivas, todos conectados por un complejo sistema de ascensores de alta velocidad diseñado especialmente para recorrer distancias extremas sin pausas.
- Ingeniería y diseño: la construcción fue diseñada por Adrian Smith + Gordon Gill Architecture con una forma esbelta y aerodinámica que ayuda a resistir los vientos a gran altura. El proyecto incorpora fachadas avanzadas y sistemas energéticos para optimizar el consumo y gestionar cargas climáticas extremas.
- Impacto económico y estratégico: más allá de su altura, la Torre Jeddah es un símbolo del ambicioso plan Vision 2030 de Arabia Saudita, que busca diversificar su economía más allá del petróleo e impulsar al país como un centro global de negocios, turismo y tecnología.