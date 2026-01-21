Esta construcción supera al icónico edificio del Burj Khalifa de Dubái, un símbolo de ambición arquitectónica y tecnológica en pleno corazón del desierto del Golfo Pérsico. Te contamos todos los detalles.

Torre Jeddah

Comienza la construcción del edificio más alto del mundo: casi mil metros de altura

La Torre Jeddah, antes conocida como “Kingdom Tower”, es la pieza central de un megadesarrollo urbano planeado para transformar la ciudad de Yeda (Jeddah), ubicada a orillas del Mar Rojo. Concebida como un rascacielos multipropósito, se espera que este edificio supere los 1.000 metros y cuente con alrededor de 130 – 157 pisos, con espacios que combinarán residencias de lujo, oficinas, un hotel de alta gama y la plataforma de observación más alta del mundo.